«Я вважаю її місце розташування вкрай недоцільним», – луцький забудовник Андрій Разумовський про міську автостанцію
Сьогодні, 13:00
Луцький депутат міської ради, а також забудовник та засновник Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський став гостем програми «Холодна ванна» на Insider Media.
Під час розмови з ведучим Віталієм Ткачуком він поділився своїми думками про розвиток та благоустрій рідного міста.
Бізнесмен поділився баченням, як має розвиватися та розширювати свої межі Луцьк. Зокрема, за його словами, важливо створювати нові житлові райони, а не тулити нові багатоповерхівки поміж старими.
«Землі пустої безліч, тому треба гарно це все спланувати, вийти за усталені рамки та розширювати Луцьк», – сказав пан Андрій.
Зачепив він і тему місця розташування автостанції у Луцьку.
«На скільки нині нам потрібна автостанція посеред міста? Я вважаю її місце розташування вкрай недоцільним. Адже міжнародні автобуси не заїжджають туди, бо на це потрібно витратити купу часу.
Водночас, якби автостанцію винести за межі міста, це розширить інфраструктуру і буде над чим працювати», – підкреслив спікер.
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Під час розмови з ведучим Віталієм Ткачуком він поділився своїми думками про розвиток та благоустрій рідного міста.
Бізнесмен поділився баченням, як має розвиватися та розширювати свої межі Луцьк. Зокрема, за його словами, важливо створювати нові житлові райони, а не тулити нові багатоповерхівки поміж старими.
«Землі пустої безліч, тому треба гарно це все спланувати, вийти за усталені рамки та розширювати Луцьк», – сказав пан Андрій.
Зачепив він і тему місця розташування автостанції у Луцьку.
«На скільки нині нам потрібна автостанція посеред міста? Я вважаю її місце розташування вкрай недоцільним. Адже міжнародні автобуси не заїжджають туди, бо на це потрібно витратити купу часу.
Водночас, якби автостанцію винести за межі міста, це розширить інфраструктуру і буде над чим працювати», – підкреслив спікер.
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Коментарі 1
А що буде на місці автостанції? Чи розуміє забудовник, що яко не буде інфраструктури то район багатоповерхівок втратить у ціні? у Китаї цілі міста привиди стоять багатоповерхівок у яких ніхто не хочче жити, бо будинки цікаві тільки з оточенням. Вже на електротермометрії наробили....
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