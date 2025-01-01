«Я вважаю її місце розташування вкрай недоцільним», – луцький забудовник Андрій Разумовський про міську автостанцію

Луцький депутат міської ради, а також забудовник та засновник Будівельної компанії «Інвестор»став гостем програми «Холодна ванна» на Insider Media.Під час розмови з ведучимвін поділився своїми думками про розвиток та благоустрій рідного міста.Бізнесмен поділився баченням, як має розвиватися та розширювати свої межі Луцьк. Зокрема, за його словами, важливо створювати нові житлові райони, а не тулити нові багатоповерхівки поміж старими.«Землі пустої безліч, тому треба гарно це все спланувати, вийти за усталені рамки та розширювати Луцьк», – сказав пан Андрій.Зачепив він і тему місця розташування автостанції у Луцьку.«На скільки нині нам потрібна автостанція посеред міста? Я вважаю її місце розташування вкрай недоцільним. Адже міжнародні автобуси не заїжджають туди, бо на це потрібно витратити купу часу.Водночас, якби автостанцію винести за межі міста, це розширить інфраструктуру і буде над чим працювати», – підкреслив спікер.