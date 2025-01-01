ТЦК повідомив деталі нападу на військового в Луцьку

У Луцькуроти охорони місцевого ТЦК та СП.Про це повідомляє Група комунікацій Волинського ОТЦК та СПУ приміщенні Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на військовослужбовця роти охорони. Військовозобов’язаний завдав поранень військовому, після чого постраждалого було госпіталізовано до лікарні. Завдяки оперативним діям лікарів вдалося стабілізувати стан пораненого.Наразі військовослужбовець переведений з реанімації до профільного відділення, його стан стабільний, життю вже нічого не загрожує. Нападника затримано в процесуальному порядку.Правоохоронними органами розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.