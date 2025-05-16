У Луцьку напали на працівника ТЦК, постраждалого шпиталізували

напад на працівника місцевого ТЦК та СП. Нападник завдав численних ножових поранень постраждалому. Його госпіталізували до міської лікарні.



Про це пише «



У відповіді на офіційний запит до Головного управління Нацполіції у Волинській області правоохоронці підтвердили, що такий випадок був.



«16.05.2025 року на адресу Луцького РУП надійшло повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК та СП. За вказаним фактом працівниками зазначеного підрозділу внесено відомості до ЄРДР No 12025030580001487 за ч.2 ст.15 п.8 ч.2 ст. 115 КК України та розпочато досудове розслідування, яке на даний час триває», – йдеться у відповіді слідчого управління.



До слова, згадана поліцією стаття Кримінального кодексу трактується як: закінчений замах на вбивство особи у звʼязку із виконанням нею свого обовʼязку.



В обласному ТЦК та СП, а також в центрі екстреної медичної допомоги Волині ситуацію не коментують.



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