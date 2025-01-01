Скільки учасників бойових дій працевлаштували в поліції охорони Волині





Про це Юрій Лисай. З його слів, ветеранам російсько-української війни надають робочі місця в поліції охорони від початку вторгнення РФ в України.



"Це безпосередньо забезпечення охорони і безпеки того чи іншого об'єкту, який, з яким укладено відповідні договірні відносини з управлінням поліції охорони. Зазначений працівник забезпечується повністю форменним одягом, видає спеціальні засоби, весь соціальний пакет", — сказав заступник начальника управління.



Які спеціальності пропонують у поліції охорони та що входить в обов’язки



Місяць тому влаштувався в поліцію охорони 58-річний ветеран війни Юрій Батик. Чоловік розповів, що в складі 63-ї окремої механізованої бригади брав участь у визволенні Херсона, а згодом виконував бойові завдання на Донеччині. Під час танкового обстрілу отримав поранення.



"Ми зустрічали людей, які виходили з окупації, нас зустрічали вони сльозами. Після Херсону нас перекинули в район Бахмуту, а потім самий Бахмут для захисту вже міста Бахмут. І 29 грудня 2022 року я отримав поранення, контузію", — зазначив волинянин.



До повномасштабної війни, розповів Юрій, працював будівельником. Зараз за станом здоров’я повернутися до колишньої професії не може. Про вакансію в поліції охорони дізнався з оголошення.



"Задоволений, так як зараз проходить ця служба моя. Знов треба було вдягнути форму, знов. Так що приходиться, війна триває і охорона всіх об'єктів ніхто не відміняв. Чергування відбуваються вдень, вночі. Часом ідемо на добу, тобто день і ніч. Такі об'єкти, нічні об'єкти складніші", — сказав чоловік.



Для ветеранів пропонують посади: охоронців, електромонтерів та водіїв нарядів реагування, зазначила начальниця відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони Тетяна Маркевич.



З її слів, зараз в управлінні поліції охорони Волинської області працюють 186 людей.



"У нашому підрозділі працює штатний психолог, який, в першу чергу, при працевлаштуванні спілкується з кожним кандидатом і вже дивиться чи людина має тривожність, чи взагалі комфортні їй умови саме в нас працювати. В нас є атестований персонал поліцейський, працевлаштовані 23 особи з інвалідністю", — сказала Тетяна Маркевич.



За час повномасштабної війни на Волині офіційно працевлаштували 24 ветеранів, зазначила директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин. Станом на 1 травня 2025 року послугами служби зайнятості скористалися 356 учасників бойових дій, із яких 40 отримали роботу.



"В цьому році ми працевлаштували 8 водіїв автотранспортних засобів, 7 охоронників, 3 продавців продовольчих товарів, 3 підсобних робітників, 3 спеціалістів державної служби", — додала Алла Куцин.



Загалом у базі Волинського обласного центру зайнятості є понад 2 тисячі вакансій, додала директорка Алла Куцин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час повномасштабної війни в управлінні поліції охорони Волинської області працевлаштували 9 учасників бойових дій. Ще двох працівників зараз оформляють на роботу.Про це Суспільному розповів заступник начальника управління. З його слів, ветеранам російсько-української війни надають робочі місця в поліції охорони від початку вторгнення РФ в України."Це безпосередньо забезпечення охорони і безпеки того чи іншого об'єкту, який, з яким укладено відповідні договірні відносини з управлінням поліції охорони. Зазначений працівник забезпечується повністю форменним одягом, видає спеціальні засоби, весь соціальний пакет", — сказав заступник начальника управління.Місяць тому влаштувався в поліцію охорони 58-річний ветеран війни. Чоловік розповів, що в складі 63-ї окремої механізованої бригади брав участь у визволенні Херсона, а згодом виконував бойові завдання на Донеччині. Під час танкового обстрілу отримав поранення."Ми зустрічали людей, які виходили з окупації, нас зустрічали вони сльозами. Після Херсону нас перекинули в район Бахмуту, а потім самий Бахмут для захисту вже міста Бахмут. І 29 грудня 2022 року я отримав поранення, контузію", — зазначив волинянин.До повномасштабної війни, розповів Юрій, працював будівельником. Зараз за станом здоров’я повернутися до колишньої професії не може. Про вакансію в поліції охорони дізнався з оголошення."Задоволений, так як зараз проходить ця служба моя. Знов треба було вдягнути форму, знов. Так що приходиться, війна триває і охорона всіх об'єктів ніхто не відміняв. Чергування відбуваються вдень, вночі. Часом ідемо на добу, тобто день і ніч. Такі об'єкти, нічні об'єкти складніші", — сказав чоловік.Для ветеранів пропонують посади: охоронців, електромонтерів та водіїв нарядів реагування, зазначила начальниця відділу кадрового забезпечення управління поліції охорониЗ її слів, зараз в управлінні поліції охорони Волинської області працюють 186 людей."У нашому підрозділі працює штатний психолог, який, в першу чергу, при працевлаштуванні спілкується з кожним кандидатом і вже дивиться чи людина має тривожність, чи взагалі комфортні їй умови саме в нас працювати. В нас є атестований персонал поліцейський, працевлаштовані 23 особи з інвалідністю", — сказала Тетяна Маркевич.За час повномасштабної війни на Волині офіційно працевлаштували 24 ветеранів, зазначила директорка Волинського обласного центру зайнятості. Станом на 1 травня 2025 року послугами служби зайнятості скористалися 356 учасників бойових дій, із яких 40 отримали роботу."В цьому році ми працевлаштували 8 водіїв автотранспортних засобів, 7 охоронників, 3 продавців продовольчих товарів, 3 підсобних робітників, 3 спеціалістів державної служби", — додала Алла Куцин.Загалом у базі Волинського обласного центру зайнятості є понад 2 тисячі вакансій, додала директорка Алла Куцин.

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