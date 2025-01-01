Суми частково залишилися без світла після обстрілу дронами

Суми частково залишилися без світла після обстрілу дронами
У ніч проти 21 травня російські війська обстріляли ударними дронами типу Shahed Суми. Окупанти поцілили по промислових об’єктах.

Про це повідомив міський голова Артем Кобзар.

За його даними, ворог атакував щонайменше два промислові об’єкти: по одному вдарили п’ятьома «шахедами», а по іншому — двома. Унаслідок обстрілу в деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.

У Сумській міській раді також повідомляли, що внаслідок російського обстрілу й аварійного знеструмлення об'єкти сумського водоканалу в частині міста перевели на аварійно-резервне живлення, тому воду тимчасово подаватимуть із пониженим тиском.

Також у місті обмежили рух електротранспорту.

Наразі про постраждалих чи загиблих не повідомлялося. На місці обстрілів працюють відповідні служби.

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Теги: Росія, війна
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