Суми частково залишилися без світла після обстрілу дронами

У ніч проти 21 травня російські війська обстріляли ударними дронами типу Shahed Суми. Окупанти поцілили по промислових об’єктах.Про це повідомив міський головаЗа його даними, ворог атакував щонайменше два промислові об’єкти: по одному вдарили п’ятьома «шахедами», а по іншому — двома. Унаслідок обстрілу в деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.У Сумській міській раді також повідомляли, що внаслідок російського обстрілу й аварійного знеструмлення об'єкти сумського водоканалу в частині міста перевели на аварійно-резервне живлення, тому воду тимчасово подаватимуть із пониженим тиском.Також у місті обмежили рух електротранспорту.Наразі про постраждалих чи загиблих не повідомлялося. На місці обстрілів працюють відповідні служби.