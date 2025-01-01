Нацгвардія підтвердила ракетний удар по стрільбищу на Сумщині, через який загинули 6 військових

Нацгвардія підтвердила ракетний удар по стрільбищу на Сумщині, через який загинули 6 військових
У Сумській області вчора через ракетний удар по стрільбищу військової частини під час проведення занять загинули 6 військових, ще понад 10 – поранені.

Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії.

"Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області", – повідомили у відомстві.

Також там наголосили, що раніше командування розробило алгоритми дій і надало всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу.

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонили, а необхідну інформацію передали правоохоронним органам.

"У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення. З боку Національної гвардії України надаватиметься вся необхідна інформація та сприяння", – зазначили у Нацгвардії і висловили щирі співчуття родинам і близьким загиблих та постраждалих.

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Теги: Росія, війна
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