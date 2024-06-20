ЄС не продовжуватиме «торговий безвіз» з Україною

Європейський Союз не буде продовжувати "торговельний безвіз" з Україною. Дія спрощених умов для експорту української продукції завершується з 5 червня 2025 року.Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі, повідомляє УНІАН, посилаючись на RMF24.Він нагадав, що механізм автономних торговельних заходів (АТМ), що передбачав лібералізацію торгівлі з Україною, в Польщі було підтримано ще урядом"Тоді я не сказав жодного поганого слова. Але знадобилося лише три-чотири місяці, щоб зрозуміти, що цей механізм не є розумним, що він загрожує стабільності польського ринку. І треба було вжити заходів, щоб його заблокувати – перш за все, тоді йшлося про зерно, але не тільки. (...) Ми бачили тисячі вагонів із зерном, які щодня їхали до Польщі, а ви перед камерами говорили, що все чудово", – сказав він.Туст зауважив, що його уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими інтересами: "Я не маю з цим проблеми, тому що ніхто не скаже мені, що я антиукраїнський, коли йдеться про російсько-українську війну".Премʼєр зазначив, що після вступу на цю посаду він майже одразу ініціював кампанію, щоб переконати ЄС відмовитися від "торговельного безвізу" з Україною. Він також додав, що Польща хоче допомогти Україні у війні, але це не має бути за рахунок польських виробників і фермерів."І ми це отримали – з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни в плані прикордонного режиму", – констатував він.