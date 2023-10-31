ГУР перехопило розмову російських командирів про застосування забороненої хімічної зброї





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У перехопленій українськими розвідниками розмові командир окупаційної армії наказує атакувати позиції українських військ забороненою гуманітарним правом хімічною зброєю.



"Запальничку" марно нести, вона не загориться. Якщо хімія нормальна, можна хімію спробувати. Ні, несіть ВОГ (постріл осколковий гранатометний - ред.). Або два ВОГа", - говорить росіянин.



Росіяни використовують хімічну зброю на фронті

Нещодавно ми повідомляли, що Рада ЄС підготувала новий санкційний регламент, в якому Росію вперше офіційно звинувачують у використанні сльозогінного газу CS на фронті в Україні як методу ведення війни.



У пояснювальній частині документа європейські чиновники посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які були опубліковані на запит української сторони у листопаді 2024 року та в лютому 2025 року.



Раніше ГУР повідомляло, що росіяни системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.



Крім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, який підтверджує виявлення отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій у Дніпропетровській області.



У цих звітах аналізуються випадки використання газу поблизу сіл Мар’ївка та Іллінка у 2024 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія продовжує застосовувати на фронті проти українських військових заборонену хімічну зброю.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення української розвідки.У перехопленій українськими розвідниками розмові командир окупаційної армії наказує атакувати позиції українських військ забороненою гуманітарним правом хімічною зброєю."Запальничку" марно нести, вона не загориться. Якщо хімія нормальна, можна хімію спробувати. Ні, несіть ВОГ (постріл осколковий гранатометний - ред.). Або два ВОГа", - говорить росіянин.Нещодавно ми повідомляли, що Рада ЄС підготувала новий санкційний регламент, в якому Росію вперше офіційно звинувачують у використанні сльозогінного газу CS на фронті в Україні як методу ведення війни.У пояснювальній частині документа європейські чиновники посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які були опубліковані на запит української сторони у листопаді 2024 року та в лютому 2025 року.Раніше ГУР повідомляло, що росіяни системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.Крім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, який підтверджує виявлення отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій у Дніпропетровській області.У цих звітах аналізуються випадки використання газу поблизу сіл Мар’ївка та Іллінка у 2024 році.

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