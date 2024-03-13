Спортсменка з Волині встановила рекорд України





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На теперішньому чемпіонаті Волинь представляють майже 20 юнаків і дівчат.



За словами очільника школи вищої спортивної майстерності, головного судді змагань та амбасадора з розвитку важкоатлетичного спорту в області Андрія Авраменка, кожен з них має великі шанси на перемогу.



Так, уже в перший день змагань вихованка Камінь-Каширської ДЮСШ, Чемпіонка Європи 2023, 2024 років серед кадетів, бронзова призерка Чемпіонату світу Катерина Малащук не лише здобула першість у своїй ваговій категорії до 49 кг, а й встановила рекорд України, осиливши 72 кг у ривку і 90 кг – у поштовху.



Окрім відзнак Чемпіонату Катерина та її тренер Валентин Андрусь отримали і грошову винагороду від очільника Федерації важкої атлетики Волині Олександра Лазорка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині втретє відбувається Чемпіонат України з важкої атлетики. За право представляти Україну на Чемпіонаті Європи упродовж тижня на Волині змагатимуться юнаки і дівчата 15-23 років.Про це повідомляє ІА Волинські новини. На теперішньому чемпіонаті Волинь представляють майже 20 юнаків і дівчат.За словами очільника школи вищої спортивної майстерності, головного судді змагань та амбасадора з розвитку важкоатлетичного спорту в області, кожен з них має великі шанси на перемогу.Так, уже в перший день змагань вихованка Камінь-Каширської ДЮСШ, Чемпіонка Європи 2023, 2024 років серед кадетів, бронзова призерка Чемпіонату світуне лише здобула першість у своїй ваговій категорії до 49 кг, а й встановила рекорд України, осиливши 72 кг у ривку і 90 кг – у поштовху.Окрім відзнак Чемпіонатута її тренеротримали і грошову винагороду від очільника Федерації важкої атлетики Волині Олександра Лазорка.

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