Спортсменка з Волині встановила рекорд України

Спортсменка з Волині встановила рекорд України
На Волині втретє відбувається Чемпіонат України з важкої атлетики. За право представляти Україну на Чемпіонаті Європи упродовж тижня на Волині змагатимуться юнаки і дівчата 15-23 років.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

На теперішньому чемпіонаті Волинь представляють майже 20 юнаків і дівчат.

За словами очільника школи вищої спортивної майстерності, головного судді змагань та амбасадора з розвитку важкоатлетичного спорту в області Андрія Авраменка, кожен з них має великі шанси на перемогу.

Так, уже в перший день змагань вихованка Камінь-Каширської ДЮСШ, Чемпіонка Європи 2023, 2024 років серед кадетів, бронзова призерка Чемпіонату світу Катерина Малащук не лише здобула першість у своїй ваговій категорії до 49 кг, а й встановила рекорд України, осиливши 72 кг у ривку і 90 кг – у поштовху.
Спортсменка з Волині встановила рекорд України

Окрім відзнак Чемпіонату Катерина та її тренер Валентин Андрусь отримали і грошову винагороду від очільника Федерації важкої атлетики Волині Олександра Лазорка.

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Теги: Волинь, спорт, важка атлетика, чемпіонат, змагання
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