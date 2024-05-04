Волиняни – серед найкращих на змаганнях інспекторів-кінологів західних рубежів. ФОТО

Волиняни – серед найкращих на змаганнях інспекторів-кінологів західних рубежів. ФОТО
На Львівщині під час змагання «Кращий за фахом - 2025» обрали кращого кінолога та собаку-прикордонника західних рубежів. Серед переможців - прикордонники з Волині.

Про це повідомляють у
Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За першість змагалися команди органів охорони кордону Західного регіонального управління та Кінологічного навчального центру.

Кращі фахівці-кінологи зі своїми підопічними виборювали першість з пошуку наркотиків, зброї та вибухівки. Обирали кращого і серед розшукових собак, які демонстрували навички у пошуку та затриманні порушників.

За підсумками змагань переможцями стали:
I місце – команда 7 прикордонного Карпатського загону
II місце – команда Кінологічного навчального центру
III місце – команда 6 прикордонного Волинського загону
Волиняни – серед найкращих на змаганнях інспекторів-кінологів західних рубежів. ФОТО
Волиняни – серед найкращих на змаганнях інспекторів-кінологів західних рубежів. ФОТО
Волиняни – серед найкращих на змаганнях інспекторів-кінологів західних рубежів. ФОТО
Волиняни – серед найкращих на змаганнях інспекторів-кінологів західних рубежів. ФОТО

Переможці отримали кубки та медалі, а їх чотирилапі напарники – смаколики та похвалу за добре виконані завдання.

«Для нас змагання – це можливість перевірити свій рівень підготовки, злагодженість роботи кінолога та собаки і найголовніше - обмінятися досвідом, тож незалежно від результатів ми отримали лише позитивні враження», - поділились учасники.


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Теги: Волинь, Україна, Держприкордонслужба
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