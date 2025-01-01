У місті на Волині працюватиме мобільна бригада ветеринарів
Сьогодні, 01:15
У Нововолинську на 15-му мікрорайоні працюватиме мобільна бригада ветеринарів.
У Нововолинській громаді триває кампанія з безкоштовної вакцинації тварин від сказу. У вівторок, 20 травня, щеплення провели в селищі Благодатне - вакциновано 34 тварини, - повідомляють у Нововолинській міській раді.
"Попередньо вакцинацію планували провести біля міського озера, однак локацію перенесено. У середу, 21 травня, щеплення проведуть на 15 мікрорайоні біля кафе «Кастелло» з 13:00 до 16:00. Запрошуємо власників домашніх тварин скористатися можливістю захистити своїх улюбленців від небезпечної хвороби!" - йдеться у дописі на сторінці міськради.
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У Нововолинській громаді триває кампанія з безкоштовної вакцинації тварин від сказу. У вівторок, 20 травня, щеплення провели в селищі Благодатне - вакциновано 34 тварини, - повідомляють у Нововолинській міській раді.
"Попередньо вакцинацію планували провести біля міського озера, однак локацію перенесено. У середу, 21 травня, щеплення проведуть на 15 мікрорайоні біля кафе «Кастелло» з 13:00 до 16:00. Запрошуємо власників домашніх тварин скористатися можливістю захистити своїх улюбленців від небезпечної хвороби!" - йдеться у дописі на сторінці міськради.
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