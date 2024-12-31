Сучасна «кавалерія»: у ЗСУ створили першу штурмову мотоциклетну роту. ВІДЕО





Про це розповіли в самому 425 окремому штурмовому полку, повідомляє



Там показали тренування своїх бійців, під час якого ті відпрацьовували кермування мотоциклами та стрільбу в русі.



«У результаті маємо сучасну “кавалерію”, основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару», — заявили в полку.



Зазначимо, останніми місяцями, замість важкої техніки, російські окупанти почали активно застосовувати мотоцикли, а також інші транспортні засоби — багі, скутери й навіть самокати — для наступальних дій на українські позиції.



Британський Telegraph писав, що перші повідомлення про мотоциклетні загони почали з'являтися у квітні 2024 року, але значне збільшення їхнього використання припало на осінь минулого року. Усе через великі втрати важкої броньованої техніки, яких росіяни зазнали внаслідок ударів українських дронів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У складі 425 окремого штурмового полку «Скала» сформували першу в Збройних силах України штурмову мотоциклетну роту.Про це розповіли в самому 425 окремому штурмовому полку, повідомляє "Громадське". Там показали тренування своїх бійців, під час якого ті відпрацьовували кермування мотоциклами та стрільбу в русі.«У результаті маємо сучасну “кавалерію”, основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару», — заявили в полку.Зазначимо, останніми місяцями, замість важкої техніки, російські окупанти почали активно застосовувати мотоцикли, а також інші транспортні засоби — багі, скутери й навіть самокати — для наступальних дій на українські позиції.Британський Telegraph писав, що перші повідомлення про мотоциклетні загони почали з'являтися у квітні 2024 року, але значне збільшення їхнього використання припало на осінь минулого року. Усе через великі втрати важкої броньованої техніки, яких росіяни зазнали внаслідок ударів українських дронів.

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