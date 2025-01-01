Волинянку катували та задушили паском у власному будинку, повідомили деталі вбивства. ВІДЕО





Про це повідомили у сюжеті телеканалу



Галина мешкала на хуторі Іванчос біля села Залізниця Любешівського району. Вона заробляла на грибах і бурштині.



Про свої прибутки особливо не розповідала, проте золоті ланцюжки, нові смартфони та автомобіль свідчили про те, що гроші в неї є. Схоже, саме це і стало причиною трагедії, йдеться



15 листопада 2020 року її тіло виявили родичі. У поліцію повідомлення надійшло близько 23:00. Виїздом на місце події було встановлено: на жінку напали у її власному будинку. Вона лежала на підлозі в калюжі крові, з численними ножовими пораненнями та паском від халата на шиї.



«Це була моторошна картина, – згадують родичі. – В хаті все було перевернуто, а вона… просто лежала на підлозі, вже бездиханна».



Підозра спершу впала на її знайомого, який того дня ремонтував її мотоцикл. Проте він запевнив, що після зустрічі вона поїхала додому, а він пішов пішки. Дорогою вони ще говорили телефоном.



«Вона сказала, що зайшла додому і бачить, що немає світла. Хотіла піти питати в сусіда. А потім я почув крик: «Спасай!» – і зв’язок урвався», – розповів чоловік слідчим.



Він одразу побіг додому, взяв мотоцикл і поїхав до неї. Коли прибув, двері були зачинені зсередини. Через вікно він потрапив у дім, де на нього напав чоловік – його сусід.



«Він пригрозив мені, щоби я мовчав і нікому нічого не казав. Сказав, що Галина поїхала з кимось у машині», – додав свідок.



Згодом правоохоронці встановили особу нападника – ним виявився уродженець Рівненщини. Він довго заперечував свою причетність і відмовлявся відповідати на запитання.



За версією слідства, чоловік катував жінку, бив молотком, ножем, а потім задушив паском. Після цього забрав її телефон, золотий перстень, сережки, ланцюжок та ключі від авто.



Попри заперечення, в суді обвинувачений визнав, що мав із жінкою інтимний зв’язок, але наполягав: у день убивства її не бачив. Мовляв, 13 листопада він був на видобутку бурштину до 22:00, а о 23:00 вже був удома – це нібито підтверджувала його співмешканка.



Проте саме ця жінка під час допиту несподівано зізналася, що знає, де знаходяться прикраси та ключі загиблої – за словами слідчих, вона викинула їх за вказівкою співмешканця у районі незаконного видобутку бурштину.



У квітні 2021 року підозрюваний брав участь у слідчому експерименті в селі Кухоцька Воля Рівненської області. Ключі згодом знайшли у хліві для худоби.



Суд визнав чоловіка винним у жорстокому вбивстві та призначив йому покарання – 14 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині завершилося судове засідання стосовно моторошного вбивства 36-річної жінки.Про це повідомили у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Галина мешкала на хуторі Іванчос біля села Залізниця Любешівського району. Вона заробляла на грибах і бурштині.Про свої прибутки особливо не розповідала, проте золоті ланцюжки, нові смартфони та автомобіль свідчили про те, що гроші в неї є. Схоже, саме це і стало причиною трагедії, йдеться15 листопада 2020 року її тіло виявили родичі. У поліцію повідомлення надійшло близько 23:00. Виїздом на місце події було встановлено: на жінку напали у її власному будинку. Вона лежала на підлозі в калюжі крові, з численними ножовими пораненнями та паском від халата на шиї.«Це була моторошна картина, – згадують родичі. – В хаті все було перевернуто, а вона… просто лежала на підлозі, вже бездиханна».Підозра спершу впала на її знайомого, який того дня ремонтував її мотоцикл. Проте він запевнив, що після зустрічі вона поїхала додому, а він пішов пішки. Дорогою вони ще говорили телефоном.«Вона сказала, що зайшла додому і бачить, що немає світла. Хотіла піти питати в сусіда. А потім я почув крик: «Спасай!» – і зв’язок урвався», – розповів чоловік слідчим.Він одразу побіг додому, взяв мотоцикл і поїхав до неї. Коли прибув, двері були зачинені зсередини. Через вікно він потрапив у дім, де на нього напав чоловік – його сусід.«Він пригрозив мені, щоби я мовчав і нікому нічого не казав. Сказав, що Галина поїхала з кимось у машині», – додав свідок.Згодом правоохоронці встановили особу нападника – ним виявився уродженець Рівненщини. Він довго заперечував свою причетність і відмовлявся відповідати на запитання.За версією слідства, чоловік катував жінку, бив молотком, ножем, а потім задушив паском. Після цього забрав її телефон, золотий перстень, сережки, ланцюжок та ключі від авто.Попри заперечення, в суді обвинувачений визнав, що мав із жінкою інтимний зв’язок, але наполягав: у день убивства її не бачив. Мовляв, 13 листопада він був на видобутку бурштину до 22:00, а о 23:00 вже був удома – це нібито підтверджувала його співмешканка.Проте саме ця жінка під час допиту несподівано зізналася, що знає, де знаходяться прикраси та ключі загиблої – за словами слідчих, вона викинула їх за вказівкою співмешканця у районі незаконного видобутку бурштину.У квітні 2021 року підозрюваний брав участь у слідчому експерименті в селі Кухоцька Воля Рівненської області. Ключі згодом знайшли у хліві для худоби.Суд визнав чоловіка винним у жорстокому вбивстві та призначив йому покарання – 14 років позбавлення волі.

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