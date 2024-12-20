Волинянин незаконно торгував «лівим» пальним

Волинянин незаконно торгував «лівим» пальним
На Волині підприємливий місцевий житель налагодив схему незаконної торгівлі пальним.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування за фактом незаконного продажу пального, - повідомляють у пресслужбі БЕБ у Волинській області.

Під час слідчих дій встановлено, що житель Горохівщини налагодив продаж дизпалива невідомого походження. Працював без відповідного дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів. Фальсифікований товар чоловік продавав місцевим жителям за ціною нижче ринкової.

Детективи БЕБ зафіксували факт продажу понад 2 тис. літрів дизпалива. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.

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Теги: Волинь, кримінал, порушення, торгівля, БЕБ
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