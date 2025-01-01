Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 21 травня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 19-21° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 19-21° тепла.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

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