У 4 дитсадках Луцької громади влітку ремонтуватимуть систему опалення





Про це



Зокрема:



ЗДО № 7 (вул. Кременецька, 24) — 160 тис. грн;



ЗДО № 14 (вул. Баранова, 83-А) — 634 тис. грн;



ЗДО № 23 (вул. Грабовського, 13-А) — 200 тис. грн;



ЗДО № 38 (вул. Софії Ковалевської, 53) — 500 тис. грн.



Роботи у всіх закладах дошкільної освіти планують виконувати протягом червня-серпня, зазначили у міськраді.



Нагадаємо, цьогоріч у Луцьку працюватимуть 9 чергових дитсадків.



Всього у Луцькій громаді 51 заклад дошкільної освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом на ремонтні роботи мають витратити майже півтора млн грн.Про це misto.media повідомили у виконавчому комітеті Луцької міськради у відповіді на запит.ЗДО № 7 (вул. Кременецька, 24) — 160 тис. грн;ЗДО № 14 (вул. Баранова, 83-А) — 634 тис. грн;ЗДО № 23 (вул. Грабовського, 13-А) — 200 тис. грн;ЗДО № 38 (вул. Софії Ковалевської, 53) — 500 тис. грн.Роботи у всіх закладах дошкільної освіти планують виконувати протягом червня-серпня, зазначили у міськраді.Нагадаємо, цьогоріч у Луцьку працюватимуть 9 чергових дитсадків.Всього у Луцькій громаді 51 заклад дошкільної освіти.

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