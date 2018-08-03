У 4 дитсадках Луцької громади влітку ремонтуватимуть систему опалення
Сьогодні, 18:06
Загалом на ремонтні роботи мають витратити майже півтора млн грн.
Про це misto.media повідомили у виконавчому комітеті Луцької міськради у відповіді на запит.
Зокрема:
ЗДО № 7 (вул. Кременецька, 24) — 160 тис. грн;
ЗДО № 14 (вул. Баранова, 83-А) — 634 тис. грн;
ЗДО № 23 (вул. Грабовського, 13-А) — 200 тис. грн;
ЗДО № 38 (вул. Софії Ковалевської, 53) — 500 тис. грн.
Роботи у всіх закладах дошкільної освіти планують виконувати протягом червня-серпня, зазначили у міськраді.
Нагадаємо, цьогоріч у Луцьку працюватимуть 9 чергових дитсадків.
Всього у Луцькій громаді 51 заклад дошкільної освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це misto.media повідомили у виконавчому комітеті Луцької міськради у відповіді на запит.
Зокрема:
ЗДО № 7 (вул. Кременецька, 24) — 160 тис. грн;
ЗДО № 14 (вул. Баранова, 83-А) — 634 тис. грн;
ЗДО № 23 (вул. Грабовського, 13-А) — 200 тис. грн;
ЗДО № 38 (вул. Софії Ковалевської, 53) — 500 тис. грн.
Роботи у всіх закладах дошкільної освіти планують виконувати протягом червня-серпня, зазначили у міськраді.
Нагадаємо, цьогоріч у Луцьку працюватимуть 9 чергових дитсадків.
Всього у Луцькій громаді 51 заклад дошкільної освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У 4 дитсадках Луцької громади влітку ремонтуватимуть систему опалення
Сьогодні, 18:06
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Юрієм Кравчуком
Сьогодні, 17:09