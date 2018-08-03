У 4 дитсадках Луцької громади влітку ремонтуватимуть систему опалення

У 4 дитсадках Луцької громади влітку ремонтуватимуть систему опалення
Загалом на ремонтні роботи мають витратити майже півтора млн грн.

Про це misto.media повідомили у виконавчому комітеті Луцької міськради у відповіді на запит.

Зокрема:

ЗДО № 7 (вул. Кременецька, 24) — 160 тис. грн;

ЗДО № 14 (вул. Баранова, 83-А) — 634 тис. грн;

ЗДО № 23 (вул. Грабовського, 13-А) — 200 тис. грн;

ЗДО № 38 (вул. Софії Ковалевської, 53) — 500 тис. грн.

Роботи у всіх закладах дошкільної освіти планують виконувати протягом червня-серпня, зазначили у міськраді.

Нагадаємо, цьогоріч у Луцьку працюватимуть 9 чергових дитсадків.

Всього у Луцькій громаді 51 заклад дошкільної освіти.

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Теги: Луцьк, дитсадки, ремонт
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