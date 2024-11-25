Вчителя і трьох безробітних волинян судили за перешкоджання роботі ТЦК
Сьогодні, 16:47
Чотирьох жителів Володимира судили за поширення інформації про роботу працівників Терцентрів комплектування і соцпідтримки і перешкоджанню їх роботі і мобілізації.
На лаві підсудних опинилися троє безробітних і вчитель одного з місцевих ліцеїв, йдеться у вироку Володимирського міського суду, пише Суспільне.
З матеріалів справи стало відомо, що торік обвинувачені, використовуючи тематичний канал автомотолюбителів у Telegram, поширювали інформацію про мобілізаційні заходи і пересування груп оповіщення ТЦК у Володимирі та Володимирському районі.
Усі четверо під час слідства визнали свою вину і уклали зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості.
Суд взяв до уваги щире каяття обвинувачених, зазначили у вироку. Чоловікам призначили позбавлення волі на 5 років, але замінили ув'язнення на дворічний іспитовий строк. Їм повернули телефони, які були вилучені в рамках слідства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На лаві підсудних опинилися троє безробітних і вчитель одного з місцевих ліцеїв, йдеться у вироку Володимирського міського суду, пише Суспільне.
З матеріалів справи стало відомо, що торік обвинувачені, використовуючи тематичний канал автомотолюбителів у Telegram, поширювали інформацію про мобілізаційні заходи і пересування груп оповіщення ТЦК у Володимирі та Володимирському районі.
Усі четверо під час слідства визнали свою вину і уклали зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості.
Суд взяв до уваги щире каяття обвинувачених, зазначили у вироку. Чоловікам призначили позбавлення волі на 5 років, але замінили ув'язнення на дворічний іспитовий строк. Їм повернули телефони, які були вилучені в рамках слідства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Юрієм Кравчуком
Сьогодні, 17:09
Вчителя і трьох безробітних волинян судили за перешкоджання роботі ТЦК
Сьогодні, 16:47
Суд виніс вирок мешканцю Сумщини, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів
Сьогодні, 15:44
Заморозки знищили частину урожаю на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:20