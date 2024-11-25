Вчителя і трьох безробітних волинян судили за перешкоджання роботі ТЦК





На лаві підсудних опинилися троє безробітних і вчитель одного з місцевих ліцеїв, йдеться у вироку Володимирського міського суду, пише



З матеріалів справи стало відомо, що торік обвинувачені, використовуючи тематичний канал автомотолюбителів у Telegram, поширювали інформацію про мобілізаційні заходи і пересування груп оповіщення ТЦК у Володимирі та Володимирському районі.



Усі четверо під час слідства визнали свою вину і уклали зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості.



Суд взяв до уваги щире каяття обвинувачених, зазначили у вироку. Чоловікам призначили позбавлення волі на 5 років, але замінили ув'язнення на дворічний іспитовий строк. Їм повернули телефони, які були вилучені в рамках слідства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотирьох жителів Володимира судили за поширення інформації про роботу працівників Терцентрів комплектування і соцпідтримки і перешкоджанню їх роботі і мобілізації.На лаві підсудних опинилися троє безробітних і вчитель одного з місцевих ліцеїв, йдеться у вироку Володимирського міського суду, пише Суспільне З матеріалів справи стало відомо, що торік обвинувачені, використовуючи тематичний канал автомотолюбителів у Telegram, поширювали інформацію про мобілізаційні заходи і пересування груп оповіщення ТЦК у Володимирі та Володимирському районі.Усі четверо під час слідства визнали свою вину і уклали зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості.Суд взяв до уваги щире каяття обвинувачених, зазначили у вироку. Чоловікам призначили позбавлення волі на 5 років, але замінили ув'язнення на дворічний іспитовий строк. Їм повернули телефони, які були вилучені в рамках слідства.

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