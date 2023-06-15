Суд виніс вирок мешканцю Сумщини, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів





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Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України, та призначили йому покарання — позбавлення волі на три роки. Його одразу звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим терміном на один рік.



Обвинувачений Віталій Куколь планує подавати апеляцію.



Віталій Куколь розповідав журналістам, як разом з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ село Кам’янку. Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, допомагав виводити людей з окупації та співпрацював із 93-ю бригадою «Холодний Яр». Після закінчення війни планував здати її в один із музеїв.



Суд над чоловіком почався у 2024 році. Його звинуватили у виготовленні зброї. При обшуку у Віталія Куколя вдома правоохоронці знайшли саморобну рушницю, два пістолети і порох.



«Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду? Що мали б робити поліціянти і ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене», — казав Віталій Куколь.



На справу проти Віталія Куколя відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив, що чоловік виконував свій обов'язок із захисту України, а опинився на лаві підсудних.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сумській області суд виніс вирок Віталію Куколю, який на початку повномасштабного вторгнення росії власноруч виготовляв зброю для захисту свого села. Чоловіка визнали винним незаконному виготовлені та зберіганні вогнепальної зброї.Про це повідомляє Громадське Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України, та призначили йому покарання — позбавлення волі на три роки. Його одразу звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим терміном на один рік.Обвинуваченийпланує подавати апеляцію.Віталій Куколь розповідав журналістам, як разом з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ село Кам’янку. Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, допомагав виводити людей з окупації та співпрацював із 93-ю бригадою «Холодний Яр». Після закінчення війни планував здати її в один із музеїв.Суд над чоловіком почався у 2024 році. Його звинуватили у виготовленні зброї. При обшуку у Віталія Куколя вдома правоохоронці знайшли саморобну рушницю, два пістолети і порох.«Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду? Що мали б робити поліціянти і ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене», — казав Віталій Куколь.На справу проти Віталія Куколя відреагував омбудсмен. Він заявив, що чоловік виконував свій обов'язок із захисту України, а опинився на лаві підсудних.

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