Суд виніс вирок мешканцю Сумщини, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів

Суд виніс вирок мешканцю Сумщини, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів
У Сумській області суд виніс вирок Віталію Куколю, який на початку повномасштабного вторгнення росії власноруч виготовляв зброю для захисту свого села. Чоловіка визнали винним незаконному виготовлені та зберіганні вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Громадське.

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України, та призначили йому покарання — позбавлення волі на три роки. Його одразу звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим терміном на один рік.

Обвинувачений Віталій Куколь планує подавати апеляцію.

Віталій Куколь розповідав журналістам, як разом з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ село Кам’янку. Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, допомагав виводити людей з окупації та співпрацював із 93-ю бригадою «Холодний Яр». Після закінчення війни планував здати її в один із музеїв.

Суд над чоловіком почався у 2024 році. Його звинуватили у виготовленні зброї. При обшуку у Віталія Куколя вдома правоохоронці знайшли саморобну рушницю, два пістолети і порох.

«Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду? Що мали б робити поліціянти і ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене», — казав Віталій Куколь.

На справу проти Віталія Куколя відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив, що чоловік виконував свій обов'язок із захисту України, а опинився на лаві підсудних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сумщина, чоловік, окупанти, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд виніс вирок мешканцю Сумщини, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів
Сьогодні, 15:44
Заморозки знищили частину урожаю на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:20
Чому децентралізовані біржі набирають популярності серед трейдерів
Сьогодні, 14:41
На Волині горіло приміщення недіючого консервного заводу
Сьогодні, 14:31
Велика Британія ввела широкомасштабні санкції проти росії через небажання путіна припинити вогонь
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
У Луцьку судили машиніста-колаборанта, який продавав зерно з вагонів, а гроші віддавав окупантам У Луцьку судили машиніста-колаборанта, який продавав зерно з вагонів, а гроші віддавав окупантам
15 червня, 2023, 09:50
Жительки Сумщини, які обікрали волинян майже на 2,5 мільйона, сядуть за ґрати Жительки Сумщини, які обікрали волинян майже на 2,5 мільйона, сядуть за ґрати
11 лютого, 2022, 15:30
Лучанин, який п'яним зарізав знайомого, на 11 років втрапив за ґрати Лучанин, який п'яним зарізав знайомого, на 11 років втрапив за ґрати
24 грудня, 2021, 16:57
Взяли під арешт волинянина, який на березі річки зґвалтував пенсіонерку Взяли під арешт волинянина, який на березі річки зґвалтував пенсіонерку
27 серпня, 2021, 13:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд виніс вирок мешканцю Сумщини, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів
Сьогодні, 15:44
 0
Заморозки знищили частину урожаю на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:20
 0
Чому децентралізовані біржі набирають популярності серед трейдерів
Сьогодні, 14:41
 0
На Волині горіло приміщення недіючого консервного заводу
Сьогодні, 14:31
 0
Велика Британія ввела широкомасштабні санкції проти росії через небажання путіна припинити вогонь
Сьогодні, 14:08
 0
Медіа
відео
1/8