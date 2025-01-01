Заморозки знищили частину урожаю на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:20
Погода підкидає сюрпризи волинським фермерам та землеробам. Цьогорічна весна виявилася справжнім випробуванням для аграріїв: кілька хвиль весняних заморозків прокотилися областю, завдаючи нищівної шкоди посівам і майбутньому врожаю.
Фермер, власник ФГ «Лебедія» та очільник Асоціації фермерів і приватних землевласників Волині Руслан Хомич вже багато років господарює в Рожищенському районі.
В коментарі для ВолиньPost він розповів, що деякі культури не витримали удару стихії, а інші — перебувають у стані стресу.
«В нас ярий ріпак постраждав, можливо, доведеться пересівати. Дуже сильно дісталося кукурудзі — вона стала наче пластикова. В багатьох соя померзла, знаю. Нам пощастило, бо ми її посіяли трохи пізніше — тож втрати менші. В колег постраждали малинники, полуниця. В мого товариша картопля вся лягла — саме мала цвісти», — розповідає чоловік.
Він додає, що фермери, звісно, мають свої секрети боротьби із заморозками: вносять спеціальні мікродобрива, амінокислоти, бор.
«Все, що могли, ми зробили й спробували. Решта — залежить тільки від Бога. Поки що прогнози маємо невтішні. Синоптики повідомляють, що у в червні знову можуть бути заморозки», — каже Руслан Хомич.
Після останніх заморозків, які вдарили 8–10 травня, соцмережі вибухнули відео та світлинами від волинських фермерів. Одні показували, як намагаються врятувати посіви від невчасних морозів: палили багаття просто посеред полів, сподіваючись, що тепло допоможе зберегти рослини.
Інші ж ділилися болем — кадрами втрат і знищених урожаїв. Зокрема, підприємці з волинського села Хорохорин, відомого масовим вирощуванням полуниці, скаржилися на майже повне знищення насаджень.
«Вимерзло все під нуль. Де-не-де ще трапляється живе — але й те під питанням. Сезон ще навіть не почали, а вже доведеться закриватися», — сказав у своєму відео в TikTok користувач buchikstas.
Видання misto.media пише, що волинські фермери втратили чималу частку врожаю полуниці. Зокрема, на півночі області, у селі Чарторийськ, мороз знищив до 70–80% насаджень у ТзОВ «Хайберрі».
«Полуниця хороша за якістю, але її просто мало. І збирати врожай з таких обсягів уже не дуже вигідно», — говорить директор Сергій Кіпаренко.
На плантації площею 35 гектарів частину ягід вдалося врятувати завдяки агроволокну. Але навіть під захистом знищено близько 35% врожаю.
У департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації зазначають: наразі оцінити масштаби втрат урожаю складно. Частина рослин, які постраждали від заморозків, ще може відновитися.
«Похолодання сталися не тоді, коли ми їх очікували. Рослини саме були в стадії активної вегетації. Маємо часткові втрати по зернових, ріпаку, сої, картоплі, полуниці. Але деякі культури, особливо технічні, вже демонструють ознаки відновлення. І як воно буде далі — невідомо. Нехай трохи потепліє, й тоді ми побачимо остаточну картину», — пояснює директор департаменту Юрій Юрченко.
Він додав, що посівна кампанія на Волині нині майже завершена. Повністю засіяні кукурудза, соя, соняшник, цукровий буряк, яра пшениця, овес та ячмінь. В кінці травня планується ще посів гречки та гороху.
Станом на середину травня ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 109,7 тисячі гектарів, технічними культурами — 113,9 тисячі гектарів.
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Фермер, власник ФГ «Лебедія» та очільник Асоціації фермерів і приватних землевласників Волині Руслан Хомич вже багато років господарює в Рожищенському районі.
В коментарі для ВолиньPost він розповів, що деякі культури не витримали удару стихії, а інші — перебувають у стані стресу.
«В нас ярий ріпак постраждав, можливо, доведеться пересівати. Дуже сильно дісталося кукурудзі — вона стала наче пластикова. В багатьох соя померзла, знаю. Нам пощастило, бо ми її посіяли трохи пізніше — тож втрати менші. В колег постраждали малинники, полуниця. В мого товариша картопля вся лягла — саме мала цвісти», — розповідає чоловік.
Він додає, що фермери, звісно, мають свої секрети боротьби із заморозками: вносять спеціальні мікродобрива, амінокислоти, бор.
«Все, що могли, ми зробили й спробували. Решта — залежить тільки від Бога. Поки що прогнози маємо невтішні. Синоптики повідомляють, що у в червні знову можуть бути заморозки», — каже Руслан Хомич.
Після останніх заморозків, які вдарили 8–10 травня, соцмережі вибухнули відео та світлинами від волинських фермерів. Одні показували, як намагаються врятувати посіви від невчасних морозів: палили багаття просто посеред полів, сподіваючись, що тепло допоможе зберегти рослини.
Інші ж ділилися болем — кадрами втрат і знищених урожаїв. Зокрема, підприємці з волинського села Хорохорин, відомого масовим вирощуванням полуниці, скаржилися на майже повне знищення насаджень.
«Вимерзло все під нуль. Де-не-де ще трапляється живе — але й те під питанням. Сезон ще навіть не почали, а вже доведеться закриватися», — сказав у своєму відео в TikTok користувач buchikstas.
Видання misto.media пише, що волинські фермери втратили чималу частку врожаю полуниці. Зокрема, на півночі області, у селі Чарторийськ, мороз знищив до 70–80% насаджень у ТзОВ «Хайберрі».
«Полуниця хороша за якістю, але її просто мало. І збирати врожай з таких обсягів уже не дуже вигідно», — говорить директор Сергій Кіпаренко.
На плантації площею 35 гектарів частину ягід вдалося врятувати завдяки агроволокну. Але навіть під захистом знищено близько 35% врожаю.
У департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації зазначають: наразі оцінити масштаби втрат урожаю складно. Частина рослин, які постраждали від заморозків, ще може відновитися.
«Похолодання сталися не тоді, коли ми їх очікували. Рослини саме були в стадії активної вегетації. Маємо часткові втрати по зернових, ріпаку, сої, картоплі, полуниці. Але деякі культури, особливо технічні, вже демонструють ознаки відновлення. І як воно буде далі — невідомо. Нехай трохи потепліє, й тоді ми побачимо остаточну картину», — пояснює директор департаменту Юрій Юрченко.
Він додав, що посівна кампанія на Волині нині майже завершена. Повністю засіяні кукурудза, соя, соняшник, цукровий буряк, яра пшениця, овес та ячмінь. В кінці травня планується ще посів гречки та гороху.
Станом на середину травня ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 109,7 тисячі гектарів, технічними культурами — 113,9 тисячі гектарів.
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