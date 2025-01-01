Заморозки знищили частину урожаю на Волині. ФОТО





Фермер, власник ФГ «Лебедія» та очільник Асоціації фермерів і приватних землевласників Волині Руслан Хомич вже багато років господарює в Рожищенському районі.



В коментарі для ВолиньPost він розповів, що деякі культури не витримали удару стихії, а інші — перебувають у стані стресу.



«В нас ярий ріпак постраждав, можливо, доведеться пересівати. Дуже сильно дісталося кукурудзі — вона стала наче пластикова. В багатьох соя померзла, знаю. Нам пощастило, бо ми її посіяли трохи пізніше — тож втрати менші. В колег постраждали малинники, полуниця. В мого товариша картопля вся лягла — саме мала цвісти», — розповідає чоловік.



Він додає, що фермери, звісно, мають свої секрети боротьби із заморозками: вносять спеціальні мікродобрива, амінокислоти, бор.



«Все, що могли, ми зробили й спробували. Решта — залежить тільки від Бога. Поки що прогнози маємо невтішні. Синоптики повідомляють, що у в червні знову можуть бути заморозки», — каже Руслан Хомич.



Поля Руслана Хомича після заморозків

Після останніх заморозків, які вдарили 8–10 травня, соцмережі вибухнули відео та світлинами від волинських фермерів. Одні показували, як намагаються врятувати посіви від невчасних морозів:



Інші ж ділилися болем — кадрами втрат і знищених урожаїв. Зокрема, підприємці з волинського села Хорохорин, відомого масовим вирощуванням полуниці, скаржилися на майже повне знищення насаджень.



«Вимерзло все під нуль. Де-не-де ще трапляється живе — але й те під питанням. Сезон ще навіть не почали, а вже доведеться закриватися», — сказав у своєму buchikstas.



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«Полуниця хороша за якістю, але її просто мало. І збирати врожай з таких обсягів уже не дуже вигідно», — говорить директор Сергій Кіпаренко.



На плантації площею 35 гектарів частину ягід вдалося врятувати завдяки агроволокну. Але навіть під захистом знищено близько 35% врожаю.



Полуниця після заморозків у селі Хорохорин

У департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації зазначають: наразі оцінити масштаби втрат урожаю складно. Частина рослин, які постраждали від заморозків, ще може відновитися.



«Похолодання сталися не тоді, коли ми їх очікували. Рослини саме були в стадії активної вегетації. Маємо часткові втрати по зернових, ріпаку, сої, картоплі, полуниці. Але деякі культури, особливо технічні, вже демонструють ознаки відновлення. І як воно буде далі — невідомо. Нехай трохи потепліє, й тоді ми побачимо остаточну картину», — пояснює директор департаменту Юрій Юрченко.



Він додав, що посівна кампанія на Волині нині майже завершена. Повністю засіяні кукурудза, соя, соняшник, цукровий буряк, яра пшениця, овес та ячмінь. В кінці травня планується ще посів гречки та гороху.



Станом на середину травня ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 109,7 тисячі гектарів, технічними культурами — 113,9 тисячі гектарів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Погода підкидає сюрпризи волинським фермерам та землеробам. Цьогорічна весна виявилася справжнім випробуванням для аграріїв: кілька хвиль весняних заморозків прокотилися областю, завдаючи нищівної шкоди посівам і майбутньому врожаю.Фермер, власник ФГ «Лебедія» та очільник Асоціації фермерів і приватних землевласників Волинівже багато років господарює в Рожищенському районі.В коментарі для ВолиньPost він розповів, що деякі культури не витримали удару стихії, а інші — перебувають у стані стресу.«В нас ярий ріпак постраждав, можливо, доведеться пересівати. Дуже сильно дісталося кукурудзі — вона стала наче пластикова. В багатьох соя померзла, знаю. Нам пощастило, бо ми її посіяли трохи пізніше — тож втрати менші. В колег постраждали малинники, полуниця. В мого товариша картопля вся лягла — саме мала цвісти», — розповідає чоловік.Він додає, що фермери, звісно, мають свої секрети боротьби із заморозками: вносять спеціальні мікродобрива, амінокислоти, бор.«Все, що могли, ми зробили й спробували. Решта — залежить тільки від Бога. Поки що прогнози маємо невтішні. Синоптики повідомляють, що у в червні знову можуть бути заморозки», — каже Руслан Хомич.Після останніх заморозків, які вдарили 8–10 травня, соцмережі вибухнули відео та світлинами від волинських фермерів. Одні показували, як намагаються врятувати посіви від невчасних морозів: палили багаття просто посеред полів , сподіваючись, що тепло допоможе зберегти рослини.Інші ж ділилися болем — кадрами втрат і знищених урожаїв. Зокрема, підприємці з волинського села Хорохорин, відомого масовим вирощуванням полуниці, скаржилися на майже повне знищення насаджень.«Вимерзло все під нуль. Де-не-де ще трапляється живе — але й те під питанням. Сезон ще навіть не почали, а вже доведеться закриватися», — сказав у своєму відео в TikTok користувачВидання misto.media пише, що волинські фермери втратили чималу частку врожаю полуниці. Зокрема, на півночі області, у селі Чарторийськ, мороз знищив до 70–80% насаджень у ТзОВ «Хайберрі».«Полуниця хороша за якістю, але її просто мало. І збирати врожай з таких обсягів уже не дуже вигідно», — говорить директорНа плантації площею 35 гектарів частину ягід вдалося врятувати завдяки агроволокну. Але навіть під захистом знищено близько 35% врожаю.У департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації зазначають: наразі оцінити масштаби втрат урожаю складно. Частина рослин, які постраждали від заморозків, ще може відновитися.«Похолодання сталися не тоді, коли ми їх очікували. Рослини саме були в стадії активної вегетації. Маємо часткові втрати по зернових, ріпаку, сої, картоплі, полуниці. Але деякі культури, особливо технічні, вже демонструють ознаки відновлення. І як воно буде далі — невідомо. Нехай трохи потепліє, й тоді ми побачимо остаточну картину», — пояснює директор департаменту Юрій ЮрченкоВін додав, що посівна кампанія на Волині нині майже завершена. Повністю засіяні кукурудза, соя, соняшник, цукровий буряк, яра пшениця, овес та ячмінь. В кінці травня планується ще посів гречки та гороху.Станом на середину травня ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 109,7 тисячі гектарів, технічними культурами — 113,9 тисячі гектарів.

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