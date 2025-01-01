На Волині горіло приміщення недіючого консервного заводу

На Волині горіло приміщення недіючого консервного заводу
Сьогодні, 20 травня, у місті Володимир на території недіючого консервного заводу було зафіксовано задимлення.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події оперативно прибули вогнеборці у складі двох відділень 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста, інші служби екстреного реагування.

Пожежу, що виникла в недіючій одноповерховій будівлі, локалізовано о 13:48, а ліквідовано о 13:51.

Рятувальники працювали в спеціальних апаратах для захисту від задимлення.
На Волині горіло приміщення недіючого консервного заводу

Постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюються.

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Теги: пожежа, Волинь
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