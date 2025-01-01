На Волині горіло приміщення недіючого консервного заводу
Сьогодні, 14:31
Сьогодні, 20 травня, у місті Володимир на території недіючого консервного заводу було зафіксовано задимлення.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події оперативно прибули вогнеборці у складі двох відділень 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста, інші служби екстреного реагування.
Пожежу, що виникла в недіючій одноповерховій будівлі, локалізовано о 13:48, а ліквідовано о 13:51.
Рятувальники працювали в спеціальних апаратах для захисту від задимлення.
Постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події оперативно прибули вогнеборці у складі двох відділень 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста, інші служби екстреного реагування.
Пожежу, що виникла в недіючій одноповерховій будівлі, локалізовано о 13:48, а ліквідовано о 13:51.
Рятувальники працювали в спеціальних апаратах для захисту від задимлення.
Постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Заморозки знищили частину урожаю на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:20
На Волині горіло приміщення недіючого консервного заводу
Сьогодні, 14:31
Велика Британія ввела широкомасштабні санкції проти росії через небажання путіна припинити вогонь
Сьогодні, 14:08