Чому децентралізовані біржі набирають популярності серед трейдерів





Трейдинг на DEX-біржах організований за принципом P2P (Peer-to-Peer) торгівлі. Транзакції відбуваються без участі банків та традиційних (фіатних) платіжних систем.



Особливості децентралізованих бірж

За своєю суттю DEX – набір смарт-контрактів, найчастіше на Ethereum-блокчейні. Алгоритми смарт-контрактів виводять ціни в криптопарах, які торгуються на DEX-біржах.



Підключення до децентралізованої біржі можливе прямо з криптогаманця. На ньому має бути резерв ефіру для плати за газ по кожній транзакції в блокчейні Ethereum.



Окрім газу, трейдер оплачує біржову комісію. Її розмір невеликий щодо платежів за газ та менше комісійних витрат на централізованих біржах. Застосування на DEX блокчейна другого рівня (Optimism та Polygon) знижує розмір оплати за газ.



Ключові відмінності DEX від централізованих CEX:



торгується тільки крипта, токен проти токена, фіат не залучається;

немає маржинального трейдингу (торгівлі з плечем), лімітних та інших видів ордерів;

облік транзакцій на CEX ведеться централізовано, у базі даних біржі, транзакції DEX оформляються лише у блокчейні.

Серед найбільш значних децентралізованих бірж зазвичай виділяють Uniswap. Можна згадати також Sushiswap, PancakeSwap, 1inch та Curve.



Переваги DEX

Найширший вибір криптовалют. Від найвідоміших, BTC, ETH, SOL та інших до тих, чия історія налічує лише день-два.

Підвищений захист від атак хакерів. Криптовалюта та приватні ключі учасників завжди зберігаються на їхніх гаманцях поза біржею.

Децентралізація торгівлі. Немає контрагентів та інших фінпосередників.

Усі операції прозорі та мають публічний характер. Їх можна перевірити на блокчейні.

Високий рівень анонімності. Не потрібна реєстрація та верифікація.

Недоліки DEX

Поряд з плюсами, децентралізовані біржі мають ряд недоліків:



Порівняльна складність інтерфейсу користувача. Новачку непросто розібратися в ньому і не наробити помилок. Особливої ​​інформаційної підтримки децентралізована біржа не надає.

Знижена, порівняно з CEX, ліквідність, можлива невисока швидкість виконання угод. Особливо це притаманне транзакціям з “екзотичними” токенами.

Немає торгівлі з плечем та за фіатну валюту

Висновок

Новачку починати торгувати краще на централізованих біржах. Вони беруть на себе всю процедуру операції купівлі/продажу криптовалюти, працюють з фіатом, мають прості інтерфейси та контролюються регуляторами. Операції проводяться майже миттєво.



З набуттям досвіду можна виходити на DEX. Тут трейдер знайде найширший вибір токенів, низькі комісії, високий ступінь незалежності та анонімності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одна з класифікацій криптовалютних бірж поділяє їх на централізовані (CEX) та децентралізовані. Децентралізована криптобіржа (Decentralized Exchange, DEX) – торговий майданчик, де покупці та продавці (трейдери) взаємодіють один з одним безпосередньо, минаючи центральних контрагентів та інших посередників. Такий характер торгівлі зумовив високу популярність децентралізованих криптобірж Трейдинг на DEX-біржах організований за принципом P2P (Peer-to-Peer) торгівлі. Транзакції відбуваються без участі банків та традиційних (фіатних) платіжних систем.За своєю суттю DEX – набір смарт-контрактів, найчастіше на Ethereum-блокчейні. Алгоритми смарт-контрактів виводять ціни в криптопарах, які торгуються на DEX-біржах.Підключення до децентралізованої біржі можливе прямо з криптогаманця. На ньому має бути резерв ефіру для плати за газ по кожній транзакції в блокчейні Ethereum.Окрім газу, трейдер оплачує біржову комісію. Її розмір невеликий щодо платежів за газ та менше комісійних витрат на централізованих біржах. Застосування на DEX блокчейна другого рівня (Optimism та Polygon) знижує розмір оплати за газ.Ключові відмінності DEX від централізованих CEX:Серед найбільш значних децентралізованих бірж зазвичай виділяють Uniswap. Можна згадати також Sushiswap, PancakeSwap, 1inch та Curve.Поряд з плюсами, децентралізовані біржі мають ряд недоліків:Новачку починати торгувати краще на централізованих біржах. Вони беруть на себе всю процедуру операції купівлі/продажу криптовалюти, працюють з фіатом, мають прості інтерфейси та контролюються регуляторами. Операції проводяться майже миттєво.З набуттям досвіду можна виходити на DEX. Тут трейдер знайде найширший вибір токенів, низькі комісії, високий ступінь незалежності та анонімності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію