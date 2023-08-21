ВІЛ, гепатити і туберкульоз: де і коли на Волині можна пройти безплатне тестування





Про це 20 травня розповіли в обласному Центрі контролю профілактики хвороб і оприлюднили графік роботи виїзної амбулаторії, пише



Медики розпочали роботу у громадах на початку травня. Безплатні тестування триватимуть до 28 травня.



Епідеміологи зазначили, що ВІЛ, гепатити В і С, деякі інфекції та туберкульоз тривалий час можуть бути майже безсимптомними, тому закликали волинян не нехтувати ранньою діагностикою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках Європейського тижня тестування на Волині продовжує працювати виїзна амбулаторія, де кожен охочий може пройти перевірку на ВІЛ, вірусні гепатити, туберкульоз та інфекції, які передаються статевим шляхом.Про це 20 травня розповіли в обласному Центрі контролю профілактики хвороб і оприлюднили графік роботи виїзної амбулаторії, пише Суспільне Медики розпочали роботу у громадах на початку травня. Безплатні тестування триватимуть до 28 травня.Епідеміологи зазначили, що ВІЛ, гепатити В і С, деякі інфекції та туберкульоз тривалий час можуть бути майже безсимптомними, тому закликали волинян не нехтувати ранньою діагностикою.

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