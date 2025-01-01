Борись до кінця за любов і за те, що справді цінне: огляд вистав у Луцьку 23 – 25 травня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історію про жіночу жагучу самотність і палке бажання знайти відраду в коханні. Спостерігатимуть надзвичайно веселу комедію, сповнену карколомних ситуацій. Життєва простота щирих сценічних переживань – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом мюзиклу, який має ще й глибокий змiст та мораль.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 23 до 25 травня.



Чи справді любов можна замовити, купити, намріяти? Чи просто жити нею?



У п’ятницю, 23 травня, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Замовляючи «цікаві розваги», ніколи не знаєш, до чого можуть призвести наслідки такого кроку. Віра вже не сподівається, що світ запропонує їй ліки від самотності, тому вирішує придбати їх сама. Так у її житті з’являється Кирило. Але якою ціною? І яку роль у цій історії відіграє Надія? Про все це – у виставі.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Світ почуттів іноді нагадує лабіринт – ніколи не знаєш, де на тебе чекає глухий кут...



У суботу, 24 травня, о 18:00 на камерній сцені – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антрактів).



Серж Дюбуа, французький художник, заплутався у стосунках з трьома жінками, кожна з яких його приваблює по-своєму. Як бути? Кого обрати? Чи може не перейматися цим питанням та просто отримувати насолоду від стосунків з кожною? Та найголовніше в цій справі – не допустити, щоб всі три дами колись зустрілися одна з одною…



Додайте у ваші вихідні трохи східного колориту! Приходьте на постановку про про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов!



У неділю, 25 травня, о 12:00 – лірична казка на дві дії «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Основна сцена. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Здійснити свої бажання з допомогою джина може будь-хто... Але що зможеш ти, коли джин служить твоєму супернику? Давня східна мудрість підказує малюкам: не здавайся, борись до кінця за любов і за те, що справді цінне.



Знову на сцені! Вистава-хіт нашого театру. На глядачів очікує неповторна атмосфера та до сліз зворушлива історія – романтичний вечір гарантуємо!



У неділю ввечері, 25 травня, о 17:00, на основній сцені – поліська рапсодія на дві дії «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Ця постановка – це історія великого кохання, яке головному герою твору вдалось пронести через усе, майже сторічне, життя. Саме про власну життєву драму старенький дід Яків й розповідає дівчині-приблуді, наркоманці Оленці...



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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 23 до 25 травня.У п’ятницю,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Замовляючи «цікаві розваги», ніколи не знаєш, до чого можуть призвести наслідки такого кроку.вже не сподівається, що світ запропонує їй ліки від самотності, тому вирішує придбати їх сама. Так у її житті з’являється. Але якою ціною? І яку роль у цій історії відіграє? Про все це – у виставі.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У суботу,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антрактів)., французький художник, заплутався у стосунках з трьома жінками, кожна з яких його приваблює по-своєму. Як бути? Кого обрати? Чи може не перейматися цим питанням та просто отримувати насолоду від стосунків з кожною? Та найголовніше в цій справі – не допустити, щоб всі три дами колись зустрілися одна з одною…У неділю,. Режисер-постановник –. Основна сцена. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).Здійснити свої бажання з допомогою джина може будь-хто... Але що зможеш ти, коли джин служить твоєму супернику? Давня східна мудрість підказує малюкам: не здавайся, борись до кінця за любов і за те, що справді цінне.У неділю ввечері,, на основній сцені –. Режисер-постановник –. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Ця постановка – це історія великого кохання, яке головному герою твору вдалось пронести через усе, майже сторічне, життя. Саме про власну життєву драму старенький дідй розповідає дівчині-приблуді, наркоманці...Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn

















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