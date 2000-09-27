На Сумщині загинув 24-річний Герой з Волині Артем Баранчук
Сьогодні, 13:09
Захищаючи Україну від росіян, загинув військовослужбовець із села Язавні БАРАНЧУК АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ, 27.09.2000 року народження.
Про це повідомили у Самарівській громаді.
"Старший солдат Артем Баранчук виконував військовий обов'язок у гарячих точках фронту.
Загинув 18 травня 2025 року на Сумщині під час виконання бойових завдань.
В мужнього воїна, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилася вдома самотня мама.
Пекучий біль і чорний смуток... Висловлюємо щирі співчуття родині і друзям Героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо горе з ними", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день прибуття траурного кортежу повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Самарівській громаді.
"Старший солдат Артем Баранчук виконував військовий обов'язок у гарячих точках фронту.
Загинув 18 травня 2025 року на Сумщині під час виконання бойових завдань.
В мужнього воїна, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилася вдома самотня мама.
Пекучий біль і чорний смуток... Висловлюємо щирі співчуття родині і друзям Героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо горе з ними", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день прибуття траурного кортежу повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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