На Сумщині загинув 24-річний Герой з Волині Артем Баранчук

БАРАНЧУК АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ, 27.09.2000 року народження.



Про це



"Старший солдат Артем Баранчук виконував військовий обов'язок у гарячих точках фронту.



Загинув 18 травня 2025 року на Сумщині під час виконання бойових завдань.



В мужнього воїна, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилася вдома самотня мама.



Пекучий біль і чорний смуток... Висловлюємо щирі співчуття родині і друзям Героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо горе з ними", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день прибуття траурного кортежу повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну від росіян, загинув військовослужбовець із села Язавні, 27.09.2000 року народження.Про це повідомили у Самарівській громаді."Старший солдат Артем Баранчук виконував військовий обов'язок у гарячих точках фронту.Загинув 18 травня 2025 року на Сумщині під час виконання бойових завдань.В мужнього воїна, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилася вдома самотня мама.Пекучий біль і чорний смуток... Висловлюємо щирі співчуття родині і друзям Героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо горе з ними", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день прибуття траурного кортежу повідомлять додатково.

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