Треба оновити «Резерв+»: старі версії додатку не працюватимуть

Треба оновити «Резерв+»: старі версії додатку не працюватимуть
У релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною.

Про це у телеграмі повідомляє Міністерство оборони України.

Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, слід оновити Резерв+ до останньої версії.

У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.
Треба оновити «Резерв+»: старі версії додатку не працюватимуть

Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.

Також у Міноборони рекомендують увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах:

iOS: Параметри ➡ Програми ➡ Резерв+ ➡ Увімкнути фонове оновлення.

Android: Відкрити Резерв+ в маркеті ➡ Три крапки у правому верхньому куті ➡ Автооновлення.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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