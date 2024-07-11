Треба оновити «Резерв+»: старі версії додатку не працюватимуть
Сьогодні, 12:55
У релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною.
Про це у телеграмі повідомляє Міністерство оборони України.
Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, слід оновити Резерв+ до останньої версії.
У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.
Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.
Також у Міноборони рекомендують увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах:
iOS: Параметри ➡ Програми ➡ Резерв+ ➡ Увімкнути фонове оновлення.
Android: Відкрити Резерв+ в маркеті ➡ Три крапки у правому верхньому куті ➡ Автооновлення.
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Про це у телеграмі повідомляє Міністерство оборони України.
Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, слід оновити Резерв+ до останньої версії.
У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.
Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.
Також у Міноборони рекомендують увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах:
iOS: Параметри ➡ Програми ➡ Резерв+ ➡ Увімкнути фонове оновлення.
Android: Відкрити Резерв+ в маркеті ➡ Три крапки у правому верхньому куті ➡ Автооновлення.
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