Треба оновити «Резерв+»: старі версії додатку не працюватимуть

У релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робитьще більш захищеною і надійною.Про це у телеграмі повідомляє Міністерство оборони України.Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, слід оновити Резерв+ до останньої версії.У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.Також у Міноборони рекомендують увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах:iOS: Параметри ➡ Програми ➡ Резерв+ ➡ Увімкнути фонове оновлення.Android: Відкрити Резерв+ в маркеті ➡ Три крапки у правому верхньому куті ➡ Автооновлення.