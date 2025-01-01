Обличчя «сталевих воїнів»: бійці волинської бригади

Обличчя «сталевих воїнів»: бійці волинської бригади
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.

У соціальній мережі опублікували світлини воїнів волинської бригади.

«Бійці 2 механізованого батальйону 100 омбр: дивлячись в очі цих воїнів, кожен зрозуміє – чому нашу бригаду називають «Сталевою Соткою»…» - йдеться у дописі до фото.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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