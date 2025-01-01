Обличчя «сталевих воїнів»: бійці волинської бригади

виконувати бойові завдання на фронті.



Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.



У соціальній мережі опублікували світлини воїнів волинської бригади.



«Бійці 2 механізованого батальйону 100 омбр: дивлячись в очі цих воїнів, кожен зрозуміє – чому нашу бригаду називають «Сталевою Соткою»…» - йдеться у дописі до фото.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжуютьПро це у фейсбуці повідомляє військова частина.У соціальній мережі опублікували світлини воїнів волинської бригади.«Бійці 2 механізованого батальйону 100 омбр: дивлячись в очі цих воїнів, кожен зрозуміє – чому нашу бригаду називають «Сталевою Соткою»…» - йдеться у дописі до фото.

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