Обличчя «сталевих воїнів»: бійці волинської бригади
Сьогодні, 12:26
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують виконувати бойові завдання на фронті.
Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
У соціальній мережі опублікували світлини воїнів волинської бригади.
«Бійці 2 механізованого батальйону 100 омбр: дивлячись в очі цих воїнів, кожен зрозуміє – чому нашу бригаду називають «Сталевою Соткою»…» - йдеться у дописі до фото.
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Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
У соціальній мережі опублікували світлини воїнів волинської бригади.
«Бійці 2 механізованого батальйону 100 омбр: дивлячись в очі цих воїнів, кожен зрозуміє – чому нашу бригаду називають «Сталевою Соткою»…» - йдеться у дописі до фото.
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Обличчя «сталевих воїнів»: бійці волинської бригади
Сьогодні, 12:26