Луцька громада передала військовим партію допомоги на 25 мільйонів

військовим партію допомогу.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Цього разу військового обладнання повезли на суму понад 25 мільйонів гривень.



Зокрема, на фронт поїхало три автомобілі Mitsubishi L 200, різноманітні дрони, включаючи тепловізійні та FPV, системи радіоелектронної боротьби, антидронові рушниці, рації та багато іншого.



Таким чином Луцька громада продовжує підтримувати та допомагати нашим військовим, аби вони мали чим виконувати бойові завдання, які перед ними стоять.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники луцької громади вкотре поїхали на фронт, аби вчергове завезтиПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Цього разу військового обладнання повезли на суму понад 25 мільйонів гривень.Зокрема, на фронт поїхало три автомобілі Mitsubishi L 200, різноманітні дрони, включаючи тепловізійні та FPV, системи радіоелектронної боротьби, антидронові рушниці, рації та багато іншого.Таким чином Луцька громада продовжує підтримувати та допомагати нашим військовим, аби вони мали чим виконувати бойові завдання, які перед ними стоять.

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