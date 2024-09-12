Луцька громада передала військовим партію допомоги на 25 мільйонів

Луцька громада передала військовим партію допомоги на 25 мільйонів
Представники луцької громади вкотре поїхали на фронт, аби вчергове завезти військовим партію допомогу.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Цього разу військового обладнання повезли на суму понад 25 мільйонів гривень.

Зокрема, на фронт поїхало три автомобілі Mitsubishi L 200, різноманітні дрони, включаючи тепловізійні та FPV, системи радіоелектронної боротьби, антидронові рушниці, рації та багато іншого.

Таким чином Луцька громада продовжує підтримувати та допомагати нашим військовим, аби вони мали чим виконувати бойові завдання, які перед ними стоять.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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