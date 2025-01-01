Зеленського просять нагородити ексгравця «Волині», який поліг на війні
Сьогодні, 11:18
Триває збір підписів під петицією до президента Володимира Зеленського присвоїти посмертно звання «Герой України» колишньому футболісту луцької «Волині» Роману Годованому, який загинув на війні.
Про це йдеться в електронній петиції на сайті глави держави, яку зареєструвала вдова футболіста і військового Наталя Годована.
Народився Роман 4 жовтня 1990 року в Тернополі. У ранньому дитинстві втратив батька, вихованням займалася мати. Котра наділила сина надзвичайною добротою, мудрістю, щирістю, силою духу. Від батька Роман перейняв любов до спорту, а саме до футболу, котрому присвятив все своє життя.
Виступав за команди СДЮШОР (Тернопіль), «Надія» (Копичинці), «Педліцей» (Тернопіль) та ФК «Тернопіль-ТНПУ», з квітня 2008 року грав за «Ниву» (Тернопіль). У 2009 р. грав на чемпіонаті Європи з футболу серед студентських команд у складі ФК «Тернопіль-ТНПУ» посів на турнірі перше місце і здобув звання чемпіонів Європи.
У грудні 2009 р. у послугах гравця була зацікавлена «Волинь» і в січні 2010 р. підписала з ним контракт.
Працьовитість і наполегливість Романа завжди відмічали тренери усіх команд за які виступав Роман, однак у липні 2014 року його ще і відзначили найважливіші футбольні арбітри – вболівальники, центральний захисник «Волині» Роман Годований потрапив до символічної збірної першого туру Чемпіонату України з футболу. За даними УАФ, у професійному футболі провів Прем'єр-лізі України зіграв 104 матчі, 88 разів виходив у стартовому складі.
На початку повномаштабного вторгнення всупив добровольцем до місцевої територіальної оборони, де склав присягу на вірність українському народу. А в червні 2022 року був зарахований до 81-ї окремої аеромобільної бригади, у складі якої боронив територію нашої держави на Луганщині (н.п. Білогорівка). Перебуваючи у зоні бойових дій, Роман ніколи не скаржився, що йому важко, а навпаки старався підтримати своїх побратимів. В квітні 2023 року вже у складі 33-ї окремої механізованої бригади продовжив свій бойовий шлях на Запоріжжі. Де 29 листопада 2023 року загинув виконуючи бойове завдання. Залишив по собі мати, дружину та двоє неповнолітніх дітей.
Указом Президента України від 17 червня 2024 року №353 нагороджений орденом «За Мужність» III ступеня (посмертно). Нагороджений (посмертно) відзнакою командра 33 окремого інженерного батальйону від 3 січня 2025 року №4.
«Роман був опорою, підтримкою і взірцем для сім’ї та всіх, хто знав Романа. Просимо Вас, пане Призиденте, відзначити його подвиг найвищою державною нагородою. Слава Україні! Героям Слава!» - зазначила Наталя Годована.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Про це йдеться в електронній петиції на сайті глави держави, яку зареєструвала вдова футболіста і військового Наталя Годована.
Народився Роман 4 жовтня 1990 року в Тернополі. У ранньому дитинстві втратив батька, вихованням займалася мати. Котра наділила сина надзвичайною добротою, мудрістю, щирістю, силою духу. Від батька Роман перейняв любов до спорту, а саме до футболу, котрому присвятив все своє життя.
Виступав за команди СДЮШОР (Тернопіль), «Надія» (Копичинці), «Педліцей» (Тернопіль) та ФК «Тернопіль-ТНПУ», з квітня 2008 року грав за «Ниву» (Тернопіль). У 2009 р. грав на чемпіонаті Європи з футболу серед студентських команд у складі ФК «Тернопіль-ТНПУ» посів на турнірі перше місце і здобув звання чемпіонів Європи.
У грудні 2009 р. у послугах гравця була зацікавлена «Волинь» і в січні 2010 р. підписала з ним контракт.
Працьовитість і наполегливість Романа завжди відмічали тренери усіх команд за які виступав Роман, однак у липні 2014 року його ще і відзначили найважливіші футбольні арбітри – вболівальники, центральний захисник «Волині» Роман Годований потрапив до символічної збірної першого туру Чемпіонату України з футболу. За даними УАФ, у професійному футболі провів Прем'єр-лізі України зіграв 104 матчі, 88 разів виходив у стартовому складі.
На початку повномаштабного вторгнення всупив добровольцем до місцевої територіальної оборони, де склав присягу на вірність українському народу. А в червні 2022 року був зарахований до 81-ї окремої аеромобільної бригади, у складі якої боронив територію нашої держави на Луганщині (н.п. Білогорівка). Перебуваючи у зоні бойових дій, Роман ніколи не скаржився, що йому важко, а навпаки старався підтримати своїх побратимів. В квітні 2023 року вже у складі 33-ї окремої механізованої бригади продовжив свій бойовий шлях на Запоріжжі. Де 29 листопада 2023 року загинув виконуючи бойове завдання. Залишив по собі мати, дружину та двоє неповнолітніх дітей.
Указом Президента України від 17 червня 2024 року №353 нагороджений орденом «За Мужність» III ступеня (посмертно). Нагороджений (посмертно) відзнакою командра 33 окремого інженерного батальйону від 3 січня 2025 року №4.
«Роман був опорою, підтримкою і взірцем для сім’ї та всіх, хто знав Романа. Просимо Вас, пане Призиденте, відзначити його подвиг найвищою державною нагородою. Слава Україні! Героям Слава!» - зазначила Наталя Годована.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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