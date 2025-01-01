Зеленського просять нагородити ексгравця «Волині», який поліг на війні

Триває збір підписів під петицією до президентаприсвоїти посмертно звання «Герой України» колишньому футболісту луцької «Волині», якийПро це йдеться в електронній петиції на сайті глави держави, яку зареєструвала вдова футболіста і військовогоНародився Роман 4 жовтня 1990 року в Тернополі. У ранньому дитинстві втратив батька, вихованням займалася мати. Котра наділила сина надзвичайною добротою, мудрістю, щирістю, силою духу. Від батька Роман перейняв любов до спорту, а саме до футболу, котрому присвятив все своє життя.Виступав за команди СДЮШОР (Тернопіль), «Надія» (Копичинці), «Педліцей» (Тернопіль) та ФК «Тернопіль-ТНПУ», з квітня 2008 року грав за «Ниву» (Тернопіль). У 2009 р. грав на чемпіонаті Європи з футболу серед студентських команд у складі ФК «Тернопіль-ТНПУ» посів на турнірі перше місце і здобув звання чемпіонів Європи.У грудні 2009 р. у послугах гравця була зацікавлена «Волинь» і в січні 2010 р. підписала з ним контракт.Працьовитість і наполегливість Романа завжди відмічали тренери усіх команд за які виступав Роман, однак у липні 2014 року його ще і відзначили найважливіші футбольні арбітри – вболівальники, центральний захисник «Волині» Роман Годований потрапив до символічної збірної першого туру Чемпіонату України з футболу. За даними УАФ, у професійному футболі провів Прем'єр-лізі України зіграв 104 матчі, 88 разів виходив у стартовому складі.На початку повномаштабного вторгнення всупив добровольцем до місцевої територіальної оборони, де склав присягу на вірність українському народу. А в червні 2022 року був зарахований до 81-ї окремої аеромобільної бригади, у складі якої боронив територію нашої держави на Луганщині (н.п. Білогорівка). Перебуваючи у зоні бойових дій, Роман ніколи не скаржився, що йому важко, а навпаки старався підтримати своїх побратимів. В квітні 2023 року вже у складі 33-ї окремої механізованої бригади продовжив свій бойовий шлях на Запоріжжі. Де 29 листопада 2023 року. Залишив по собі мати, дружину та двоє неповнолітніх дітей.Указом Президента України від 17 червня 2024 року №353 нагороджений орденом «За Мужність» III ступеня (посмертно). Нагороджений (посмертно) відзнакою командра 33 окремого інженерного батальйону від 3 січня 2025 року №4.«Роман був опорою, підтримкою і взірцем для сім’ї та всіх, хто знав Романа. Просимо Вас, пане Призиденте, відзначити його подвиг найвищою державною нагородою. Слава Україні! Героям Слава!» - зазначила Наталя Годована.Підтримати петицію можна за цим