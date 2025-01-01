У Луцьку здорожчали квартири: актуальні ціни на первинному та вторинному ринку

У Луцьку здорожчали квартири: актуальні ціни на первинному та вторинному ринку
У обласному центрі Волині зросла вартість квартир — як на первинному, так і на вторинному ринку. За останні пів року ціни на квадратні метри підвищилися щонайменше на 15 %.

Про це в коментарі для ВолиньPost розповів рієлтор Дмитро Хоміч, менеджер компанії «Атланта Нерухомість».

За його словами, первинний ринок задає цінові тенденції, а «вторинка» традиційно підтягується до нього.

«Квартири в новобудовах дорожчають, в силу різного роду обставин: тут і вплив мобілізаційних процесів, інфляція,  здорожчання будматеріалів й енергоресурсів. Все це збільшує ціни на квартири первинного ринку і разом з тим тягне за собою зростання вартості житла на вторинному», — каже Дмитро.

За його словами, на «вторинці» житло у Луцьку подорожчало в середньому на 15 %, тоді як на «первинці» ціни зростають стрімкіше — на близько 1000 гривень за квадратний метр кожні 3-5 тижнів.

«Ми прогнозуємо подальше зростання цін. Не у всіх категоріях — але воно і далі буде тривати», — зазначив експерт.

Дмитро Хоміч
Дмитро Хоміч

Первинний ринок: актуальні ціни


Мінімальна вартість квадратного метра в новобудовах сьогодні стартує від 37–38 тисяч гривень і вище. Ціна залежить від багатьох чинників: конкретного об’єкта, місця розташування, репутації забудовника, рівня оснащення житла та інших характеристик.

«Ми прогнозуємо, що протягом найближчих трьох місяців вартість зросте ще на 2–3 тисячі гривень. У результаті маємо всі шанси побачити ситуацію, коли квадратний метр нової нерухомості в Луцьку коштуватиме 1000–1150 доларів США», — зазначає Дмитро Хоміч.

У Луцьку здорожчали квартири: актуальні ціни на первинному та вторинному ринку

Вторинний ринок: актуальні ціни


Однокіматна квартира в будинку з центральним опаленням коштує від 28–30 до 40–42 тисяч доларів США.

Двокімнатні квартири — у межах від 40–45 до 60–65 тисяч доларів.

Трикімнатні квартири в посередньому стані коштують орієнтовно 60–65 тисяч доларів, а з хорошим ремонтом — 75–80 тисяч доларів.

Ціни коливаються залежно від району і технічних характеристик. Суттєве значення має і якість ремонту: через дефіцит кваліфікованих працівників й здорожчання будматеріалів дедалі більше покупців готові переплатити за добре облаштоване житло з можливістю швидкого переїзду.

У Луцьку здорожчали квартири: актуальні ціни на первинному та вторинному ринку




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