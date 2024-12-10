Малокомплектні школи на Волині: що буде із закладами з 1 вересня





Гімназія у селі Майдан-Липненський Колківської громади залишиться без фінансування з держбюджету, розповів Анатолій Шевчук.



Досвід однієї малокомплектної школи на Волині



З його слів, наступного навчального року їхня гімназія ще працюватиме, що буде далі — не знає.



Заклад відкрили 14 років тому, у ньому є укриття, їдальня, спортивний майданчик, комп'ютерний клас. Функціонує 7 класів, навчається 44 учні, працює 16 педагогів та 3 технічних працівники. Частина учнів до гімназії доїздить з сусіднього села Осова, що в Рівненській області.



"В третьому класі вже перед самим початком також виїхали діти та учень, який мав ходити в мій клас. Вчителів ніхто нікуди не бере, нам можуть запропонувати роботу в іншому краю району", — каже вчителька початкових класів Ірина Корнійчук.



Місцева жителька Тетяна Боярчук говорить, що найближча школа від села за 7 кілометрів.



"У мене ходять двоє діток у старші класи, а один буде першачок. Йому треба буде встати в 6 годин чи в 7, добратися до школи, тоді треба буде чекати, щоб в старших закінчились уроки і тоді додому, то буде цілий день", — говорить мама Тетяна Боярчук.



Як ситуацію прояснюють в обласному управлінні освіти й науки

Згідно Постанови Кабінету Міністрів — із 1-го вересня 2025 року з державного бюджету не фінансуватимуться заклади середньої освіти із малою кількістю учнів, таких закладів на Волині — 25 говорить начальниця обласного управління освіти й науки Наталія Матвіюк.



"З 1 вересня 2025 року не будуть фінансуватися за кошти держбюджету заклади, в яких буде налічуватися менш як 45 учнів. А з 2026 року — школи, у яких буде менше 65 учнів. Це стосується не лише того, що була економія коштів, а й того, щоби спонукати громади якнайкраще створювати мережу закладів і піклуватися про якість освітніх послуг", — каже Наталія Матвіюк.



Остаточне рішення чи понижувати ступінь закладу, чи реорганізовувати або ж ліквідовувати його прийматиме територіальна громада, додає начальниця обласного управління освіти й науки Наталія Матвіюк.



Яке рішення прийматимуть у територіальній громаді



Загалом у Колківській громаді є 20 закладів загальної середньої освіти, серед них – 4 малокомплектних школи, говорить начальник відділу освіти Колківської селищної ради Леонід Новак.



"Для дітей, які навчаються у цій школі й в тих закладах, які можливо будуть реорганізовані в цьому і в наступному році, буде організовано підвіз дітей до найближчих закладів освіти, відповідно, які оберуть батьки за своїми заявами", — каже посадовець.



З його слів, у громаді є 5 шкільних автобусів, які забезпечують доїзд учнів у школи, у новому навчальному році планують придбати ще два автобуси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 вересня заклади середньої освіти, де навчається менш ніж 45 учнів закриватимуть. Однієї з таких шкіл може стати навчальний заклад у селі Майдан-Липненський Ковельського району.Гімназія у селі Майдан-Липненський Колківської громади залишиться без фінансування з держбюджету, розповів Суспільному директор школиЗ його слів, наступного навчального року їхня гімназія ще працюватиме, що буде далі — не знає.Заклад відкрили 14 років тому, у ньому є укриття, їдальня, спортивний майданчик, комп'ютерний клас. Функціонує 7 класів, навчається 44 учні, працює 16 педагогів та 3 технічних працівники. Частина учнів до гімназії доїздить з сусіднього села Осова, що в Рівненській області."В третьому класі вже перед самим початком також виїхали діти та учень, який мав ходити в мій клас. Вчителів ніхто нікуди не бере, нам можуть запропонувати роботу в іншому краю району", — каже вчителька початкових класівМісцева жителькаговорить, що найближча школа від села за 7 кілометрів."У мене ходять двоє діток у старші класи, а один буде першачок. Йому треба буде встати в 6 годин чи в 7, добратися до школи, тоді треба буде чекати, щоб в старших закінчились уроки і тоді додому, то буде цілий день", — говорить мама Тетяна Боярчук.Як ситуацію прояснюють в обласному управлінні освіти й наукиЗгідно Постанови Кабінету Міністрів — із 1-го вересня 2025 року з державного бюджету не фінансуватимуться заклади середньої освіти із малою кількістю учнів, таких закладів на Волині — 25 говорить начальниця обласного управління освіти й науки"З 1 вересня 2025 року не будуть фінансуватися за кошти держбюджету заклади, в яких буде налічуватися менш як 45 учнів. А з 2026 року — школи, у яких буде менше 65 учнів. Це стосується не лише того, що була економія коштів, а й того, щоби спонукати громади якнайкраще створювати мережу закладів і піклуватися про якість освітніх послуг", — каже Наталія Матвіюк.Остаточне рішення чи понижувати ступінь закладу, чи реорганізовувати або ж ліквідовувати його прийматиме територіальна громада, додає начальниця обласного управління освіти й науки Наталія Матвіюк.Загалом у Колківській громаді є 20 закладів загальної середньої освіти, серед них – 4 малокомплектних школи, говорить начальник відділу освіти Колківської селищної ради"Для дітей, які навчаються у цій школі й в тих закладах, які можливо будуть реорганізовані в цьому і в наступному році, буде організовано підвіз дітей до найближчих закладів освіти, відповідно, які оберуть батьки за своїми заявами", — каже посадовець.З його слів, у громаді є 5 шкільних автобусів, які забезпечують доїзд учнів у школи, у новому навчальному році планують придбати ще два автобуси.

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