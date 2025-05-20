Росія використовує переговори для просування на полі бою, - ISW





Про це пише



"Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання", - йдеться в повідомленні



Сполучені Штати, Україна та Європа неодноразово закликали до встановлення режиму припинення вогню, щоб дозволити продовження дипломатичних переговорів щодо припинення війни Росії в Україні.



Експерти відзначають, що Росія цілеспрямовано відкидає цю послідовність подій як частину зусиль, спрямованих на те, щоб утримувати будь-які переговори про припинення вогню задля додаткових поступок від України та Заходу.



"ISW продовжує оцінювати, що Росія прагне затягувати мирні переговори, щоб продовжувати просування на полі бою", - йдеться в повідомленні.



Фахівці вказують, що переговори про мир перед встановленням припинення вогню дозволять Росії продовжувати просування в Україні, що Росія, ймовірно, спробує використати в українсько-російських переговорах для отримання подальших поступок.



"Будь-яке майбутнє припинення вогню вимагатиме від Росії та України участі в окремих переговорах для узгодження необхідних надійних механізмів моніторингу, а змішування переговорів про припинення вогню з переговорами про мирне врегулювання, ймовірно, затримає впровадження припинення вогню", - зазначається у звіті.



Ключові висновки ISW за 19 травня:



Президент США Дональд Трамп і правитель Росії володимир путін 19 травня провели телефонну розмову, щоб обговорити припинення вогню та мирні переговори щодо війни Росії в Україні.



Росія повинна чітко визнати легітимність президента, уряду та конституції, а також суверенітет України для участі у змістовних переговорах у добросовісній формі.



Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання.



Росія повинна продемонструвати свою готовність йти на поступки в будь-яких майбутніх двосторонніх переговорах, особливо враховуючи, що Кремль, схоже, ставить умови для розширення свого переліку вимог під час мирних переговорів.



Повідомляється, що Росія продовжує розширювати свою військову інфраструктуру вздовж кордону з Фінляндією та Естонією, ймовірно, готуючись до майбутньої агресії проти НАТО.



Західні союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні.



Українські війська просунулися в Курській області та поблизу Борової і Торецька. Російські війська просунулися в Курській області та поблизу Часового Яру, Торецька та Новопавлівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія не погоджується на припинення вогню перед переговорами про мир задля просування на полі бою та отримання поступок з боку України і Заходу.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW."Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання", - йдеться в повідомленніСполучені Штати, Україна та Європа неодноразово закликали до встановлення режиму припинення вогню, щоб дозволити продовження дипломатичних переговорів щодо припинення війни Росії в Україні.Експерти відзначають, що Росія цілеспрямовано відкидає цю послідовність подій як частину зусиль, спрямованих на те, щоб утримувати будь-які переговори про припинення вогню задля додаткових поступок від України та Заходу."ISW продовжує оцінювати, що Росія прагне затягувати мирні переговори, щоб продовжувати просування на полі бою", - йдеться в повідомленні.Фахівці вказують, що переговори про мир перед встановленням припинення вогню дозволять Росії продовжувати просування в Україні, що Росія, ймовірно, спробує використати в українсько-російських переговорах для отримання подальших поступок."Будь-яке майбутнє припинення вогню вимагатиме від Росії та України участі в окремих переговорах для узгодження необхідних надійних механізмів моніторингу, а змішування переговорів про припинення вогню з переговорами про мирне врегулювання, ймовірно, затримає впровадження припинення вогню", - зазначається у звіті.Президент СШАі правитель Росії19 травня провели телефонну розмову, щоб обговорити припинення вогню та мирні переговори щодо війни Росії в Україні.Росія повинна чітко визнати легітимність президента, уряду та конституції, а також суверенітет України для участі у змістовних переговорах у добросовісній формі.Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання.Росія повинна продемонструвати свою готовність йти на поступки в будь-яких майбутніх двосторонніх переговорах, особливо враховуючи, що Кремль, схоже, ставить умови для розширення свого переліку вимог під час мирних переговорів.Повідомляється, що Росія продовжує розширювати свою військову інфраструктуру вздовж кордону з Фінляндією та Естонією, ймовірно, готуючись до майбутньої агресії проти НАТО.Західні союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні.Українські війська просунулися в Курській області та поблизу Борової і Торецька. Російські війська просунулися в Курській області та поблизу Часового Яру, Торецька та Новопавлівки.

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