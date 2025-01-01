Nissan влетів у стовп: поліція оприлюднила деталі автопригоди в Луцьку

У Луцьку на вулиці Державності водій з ознаками сп’яніння не впорався з керуванням іПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Учора стражі порядку отримали повідомлення про ДТП, яка сталася у Луцьку на вулиці Державності.З’ясувалося, що водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Автомобіль та електроопора зазнали механічних пошкоджень.Під час спілкування інспектори помітили у 57-річного водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проте пройти огляд на стан сп’яніння — як на місці, так і в медичному закладі — водій відмовився.Інспектори склали на нього низку адміністративних матеріалів за:- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);- ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.