Nissan влетів у стовп: поліція оприлюднила деталі автопригоди в Луцьку
Сьогодні, 10:09
У Луцьку на вулиці Державності водій з ознаками сп’яніння не впорався з керуванням і в’їхав в електроопору.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Учора стражі порядку отримали повідомлення про ДТП, яка сталася у Луцьку на вулиці Державності.
З’ясувалося, що водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Автомобіль та електроопора зазнали механічних пошкоджень.
Під час спілкування інспектори помітили у 57-річного водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проте пройти огляд на стан сп’яніння — як на місці, так і в медичному закладі — водій відмовився.
Інспектори склали на нього низку адміністративних матеріалів за:
- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
- ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Учора стражі порядку отримали повідомлення про ДТП, яка сталася у Луцьку на вулиці Державності.
З’ясувалося, що водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Автомобіль та електроопора зазнали механічних пошкоджень.
Під час спілкування інспектори помітили у 57-річного водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проте пройти огляд на стан сп’яніння — як на місці, так і в медичному закладі — водій відмовився.
Інспектори склали на нього низку адміністративних матеріалів за:
- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
- ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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