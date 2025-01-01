Nissan влетів у стовп: поліція оприлюднила деталі автопригоди в Луцьку

Nissan влетів у стовп: поліція оприлюднила деталі автопригоди в Луцьку
У Луцьку на вулиці Державності водій з ознаками сп’яніння не впорався з керуванням і в’їхав в електроопору.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Учора стражі порядку отримали повідомлення про ДТП, яка сталася у Луцьку на вулиці Державності.

З’ясувалося, що водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Автомобіль та електроопора зазнали механічних пошкоджень.

Під час спілкування інспектори помітили у 57-річного водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проте пройти огляд на стан сп’яніння — як на місці, так і в медичному закладі — водій відмовився.

Інспектори склали на нього низку адміністративних матеріалів за:

- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
- ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Малокомплектні школи на Волині: що буде із закладами з 1 вересня
Сьогодні, 10:49
Дані про ЗСУ у Харкові і Дніпрі росіянам «зливав» підліток
Сьогодні, 10:30
Nissan влетів у стовп: поліція оприлюднила деталі автопригоди в Луцьку
Сьогодні, 10:09
Ніхто не буде виводити війська з українських територій, - Зеленський
Сьогодні, 10:03
Розшукують безвісти зниклого 14-річного волинянина. ФОТО
Сьогодні, 09:57
Схожі новини
У Луцьку водій зніс електроопору — авто перекинулося У Луцьку водій зніс електроопору — авто перекинулося
19 травня, 21:38
У Луцьку автівка на переході збила підлітка У Луцьку автівка на переході збила підлітка
19 травня, 10:47
Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики
15 травня, 09:29
З’явилося відео автопригоди в центрі Луцька З’явилося відео автопригоди в центрі Луцька
15 травня, 08:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленського просять нагородити ексгравця «Волині», який поліг на війні
Сьогодні, 11:18
 0
Росія використовує переговори для просування на полі бою, - ISW
Сьогодні, 11:10
 0
В Луцьку здорожчали квартири: актуальні ціни на первиному та вторинному ринку
Сьогодні, 10:50
 0
Малокомплектні школи на Волині: що буде із закладами з 1 вересня
Сьогодні, 10:49
 0
Дані про ЗСУ у Харкові і Дніпрі росіянам «зливав» підліток
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8