У Луцьку водій зніс електроопору — авто перекинулося

У Луцьку водій зніс електроопору — авто перекинулося
У Луцьку сталася ДТП на вулиці Державності (колишня Чернишевського).
Легковик на великій швидкості влетів в електроопору, після чого перекинувся набік.

Про це повідомляє телеграм-канал ВолиньПост.

Очевидці кажуть, що водій був напідпитку. Попри ДТП, він не постраждав.

Проїзд вулицею наразі ускладнений. На місці працюють екстрені служби.


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Теги: ДТП, Луцьк
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