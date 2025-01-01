У Луцьку водій зніс електроопору — авто перекинулося



Легковик на великій швидкості влетів в електроопору, після чого перекинувся набік.



Про це



Очевидці кажуть, що водій був напідпитку. Попри ДТП, він не постраждав.



Проїзд вулицею наразі ускладнений. На місці працюють екстрені служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася ДТП на вулиці Державності (колишня Чернишевського).Легковик на великій швидкості влетів в електроопору, після чого перекинувся набік.Про це повідомляє телеграм-канал ВолиньПост.Очевидці кажуть, що водій був напідпитку. Попри ДТП, він не постраждав.Проїзд вулицею наразі ускладнений. На місці працюють екстрені служби.

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