У Луцьку водій зніс електроопору — авто перекинулося
Сьогодні, 21:38
У Луцьку сталася ДТП на вулиці Державності (колишня Чернишевського).
Легковик на великій швидкості влетів в електроопору, після чого перекинувся набік.
Про це повідомляє телеграм-канал ВолиньПост.
Очевидці кажуть, що водій був напідпитку. Попри ДТП, він не постраждав.
Проїзд вулицею наразі ускладнений. На місці працюють екстрені служби.
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Легковик на великій швидкості влетів в електроопору, після чого перекинувся набік.
Про це повідомляє телеграм-канал ВолиньПост.
Очевидці кажуть, що водій був напідпитку. Попри ДТП, він не постраждав.
Проїзд вулицею наразі ускладнений. На місці працюють екстрені служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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