За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 4 тисячі волинян

У період з 12 по 18 травня гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли понад 4 тисяч волинян. До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізовано 46 людей із тяжким перебігом хвороби, з них 70% — діти.Про це 19 травня повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб.Інтенсивність епідемічного процесу з грипу та ГРВІ у Волинській області залишається на рівні минулого тижня та відповідає низькому рівню. Випадків COVID-19 не зареєстрували.Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ становить 409,2 на 100 тисяч населення, що на 26% менше епідемічного порога, розрахованого для Волині. Летальних випадків не виявили.Довідково: Епідсезон грипу та ГРВІ триває з 30 вересня 2024 року. Всього за даними на 18 травня на респіраторну групу інфекційних недуг перехворіли 173 тисяч волинян, це — 17% населення області, що на 4% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. За цей період виявили 309 випадків COVID-19.