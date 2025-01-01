Потепління буде недовгим: прогноз погоди від волинських синоптиків на тиждень





Про це Леся Пасічник.



У вівторок, 20 травня, очікується хмарна погода з проясненнями, вдень — невеликий короткочасний дощ, місцями — гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі — 7-9° тепла, вдень — 15-20° тепла.



У середу, 21 травня, передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура вночі — 4-9° тепла, вдень — 18-23° тепла.



У четвер, 22 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі — без істотних опадів, вдень — короткочасний дощ, місцями — гроза. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі — 7-12° тепла, вдень — 18-23° тепла.



У п'ятницю, 23 травня, буде хмарна погода. Вночі — помірний дощ, вдень — місцями значний дощ, грози, в окремих районах — град. Вітер південно-східний з переходом у північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 7-12° тепла, вдень — 12-17° тепла.



Як додала чергова синоптикиня Леся Пасічник, у ніч на суботу, 24 травня, знову очікується проходження холодного атмосферного фронту. Тому на вихідних на Волині прогнозують похолодання до 4-8° тепла вночі та 11-16° вдень, а також значні дощі, грози і подекуди град.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж тижня з 20 по 24 травня на Волині очікується нестійка погода, дощі та коливання температури повітря, які зумовить проходження атмосферних фронтів із заходу.Про це Суспільному 19 травня розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїУ вівторок, 20 травня, очікується хмарна погода з проясненнями, вдень — невеликий короткочасний дощ, місцями — гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі — 7-9° тепла, вдень — 15-20° тепла.У середу, 21 травня, передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура вночі — 4-9° тепла, вдень — 18-23° тепла.У четвер, 22 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі — без істотних опадів, вдень — короткочасний дощ, місцями — гроза. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі — 7-12° тепла, вдень — 18-23° тепла.У п'ятницю, 23 травня, буде хмарна погода. Вночі — помірний дощ, вдень — місцями значний дощ, грози, в окремих районах — град. Вітер південно-східний з переходом у північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 7-12° тепла, вдень — 12-17° тепла.Як додала чергова синоптикиня Леся Пасічник, у ніч на суботу, 24 травня, знову очікується проходження холодного атмосферного фронту. Тому на вихідних на Волині прогнозують похолодання до 4-8° тепла вночі та 11-16° вдень, а також значні дощі, грози і подекуди град.

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