Луцьк увійшов до трійки лідерів рейтингу прозорості міст України



Рейтинг склали фахівці Transparency International Ukraine у рамках програми "Прозорі міста".



Результати дослідження 19 травня оприлюднили на офіційному сайті, передає



Рівень прозорості міст оцінювали за 70 індикаторами, які були розроблені з урахуванням чинного законодавства.



За повне виконання всіх індикаторів максимально місто могло отримати 100 балів — Луцьк набрав 76.



Місто Володимир у категорії "малі міста" отримав 60,5 балів в рейтингу та здобу статус "частково прозоре", Ковель із 45,5 балами отримав статус "непрозорого міста".



Довідково: Transparency International Ukraine започаткувала програму "Прозорі міста" у 2017 році. Дослідження підготовлене за фінансової підтримки Швеції, а також за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) — антикорупційної програми, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується урядом Данії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк — третій у рейтингу прозорості міст України. У дослідженні були проаналізовані роботи 100 міських рад з 21 області.Рейтинг склали фахівці Transparency International Ukraine у рамках програми "Прозорі міста".Результати дослідження 19 травня оприлюднили на офіційному сайті, передає Суспільне Рівень прозорості міст оцінювали за 70 індикаторами, які були розроблені з урахуванням чинного законодавства.За повне виконання всіх індикаторів максимально місто могло отримати 100 балів — Луцьк набрав 76.Місто Володимир у категорії "малі міста" отримав 60,5 балів в рейтингу та здобу статус "частково прозоре", Ковель із 45,5 балами отримав статус "непрозорого міста".Довідково: Transparency International Ukraine започаткувала програму "Прозорі міста" у 2017 році. Дослідження підготовлене за фінансової підтримки Швеції, а також за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) — антикорупційної програми, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується урядом Данії.

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