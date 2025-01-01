Луцьк увійшов до трійки лідерів рейтингу прозорості міст України

Луцьк увійшов до трійки лідерів рейтингу прозорості міст України
Луцьк — третій у рейтингу прозорості міст України. У дослідженні були проаналізовані роботи 100 міських рад з 21 області.
Рейтинг склали фахівці Transparency International Ukraine у рамках програми "Прозорі міста".

Результати дослідження 19 травня оприлюднили на офіційному сайті, передає Суспільне.

Рівень прозорості міст оцінювали за 70 індикаторами, які були розроблені з урахуванням чинного законодавства.

За повне виконання всіх індикаторів максимально місто могло отримати 100 балів — Луцьк набрав 76.

Місто Володимир у категорії "малі міста" отримав 60,5 балів в рейтингу та здобу статус "частково прозоре", Ковель із 45,5 балами отримав статус "непрозорого міста".

Довідково: Transparency International Ukraine започаткувала програму "Прозорі міста" у 2017 році. Дослідження підготовлене за фінансової підтримки Швеції, а також за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) — антикорупційної програми, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується урядом Данії.

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Теги: Луцьк, рейтинг прозорості
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