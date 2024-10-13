Дешевше, ніж у маркетах: за чим домашнім стоять у чергах на фермерському ринку біля «Торби» у Луцьку





Що купували та в яку ціну – розповіли в огляді суботнього фермерського ринку, який опублікували на ютуб-каналі «Справжній момент», передає



Як йдеться у відео, лучани уже кілька років мають змогу придбати продукцію з городу чи саду від волинських господарів. Фермерські ринки в обласному центрі є в різних мікрорайонах. Сюди у визначені дні приїздять продавці з різних куточків області. Щосуботи цей ринок працює на вулиці Яремчука Назарія (Єршова).



Яйця



На ринку продають як домашні яйця, так і від виробника.



За десяток домашніх просять 50 гривень. Від виробника – дешевше. Ціна стартує від 35 грн за десяток.



Молочні продукти



Сметана по 240 грн за літру, 55 грн коштує 1,5л пляшка домашнього молока. Сепараторну сметану можна знайти і за 100 грн за пів літри.



Сир – по 110-120 гривень.



А кілограм домашнього масла – обійдеться у 400 грн, за грудочку виходить 90 – 100 грн.



М'ясо



Домашні тушки курей-бройлерів вартують 140 грн за кілограм.



Сало вартує 50-160 грн/кг гривень за кіло залежно від розміру і виду.



Свинина – 240-270 грн залежно від частини тушки, бочок – 200-220 грн. Лівер – 60 грн/кг. Ребра – 180грн.



Смалець коштує 80 грн.



Овочі



Редиска – по 12-20 грн.



Зелена цибуля вартує 30-80 гривень за кілограм, морква – 30-60 грн, насіннєва картопля – 10 грн, молодий бурячок по 40-60 грн за кіло.



Петрушка – 10 грн за пучок, кріп – по 20, огірки – по 75-90 грн за кілограм, листя салату – 8-10 грн/100г.



Кілограм хрону свіжого вартує 120 грн.



Фрукти



Вже з'явилась у продажі полуниця – по 200 гривень за кілограм.



Також є різна розсада, а ще чимало домашніх копченостей і м'ясного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку біля супермаркету «Торба» у суботу було чимало людей.Що купували та в яку ціну – розповіли в огляді суботнього фермерського ринку, який опублікували на ютуб-каналі «Справжній момент», передає "Конкурент" Як йдеться у відео, лучани уже кілька років мають змогу придбати продукцію з городу чи саду від волинських господарів. Фермерські ринки в обласному центрі є в різних мікрорайонах. Сюди у визначені дні приїздять продавці з різних куточків області. Щосуботи цей ринок працює на вулиці Яремчука Назарія (Єршова).На ринку продають як домашні яйця, так і від виробника.За десяток домашніх просять 50 гривень. Від виробника – дешевше. Ціна стартує від 35 грн за десяток.Сметана по 240 грн за літру, 55 грн коштує 1,5л пляшка домашнього молока. Сепараторну сметану можна знайти і за 100 грн за пів літри.Сир – по 110-120 гривень.А кілограм домашнього масла – обійдеться у 400 грн, за грудочку виходить 90 – 100 грн.Домашні тушки курей-бройлерів вартують 140 грн за кілограм.Сало вартує 50-160 грн/кг гривень за кіло залежно від розміру і виду.Свинина – 240-270 грн залежно від частини тушки, бочок – 200-220 грн. Лівер – 60 грн/кг. Ребра – 180грн.Смалець коштує 80 грн.Редиска – по 12-20 грн.Зелена цибуля вартує 30-80 гривень за кілограм, морква – 30-60 грн, насіннєва картопля – 10 грн, молодий бурячок по 40-60 грн за кіло.Петрушка – 10 грн за пучок, кріп – по 20, огірки – по 75-90 грн за кілограм, листя салату – 8-10 грн/100г.Кілограм хрону свіжого вартує 120 грн.Вже з'явилась у продажі полуниця – по 200 гривень за кілограм.Також є різна розсада, а ще чимало домашніх копченостей і м'ясного.

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