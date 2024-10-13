Дешевше, ніж у маркетах: за чим домашнім стоять у чергах на фермерському ринку біля «Торби» у Луцьку
Сьогодні, 21:15
На луцькому ринку біля супермаркету «Торба» у суботу було чимало людей.
Що купували та в яку ціну – розповіли в огляді суботнього фермерського ринку, який опублікували на ютуб-каналі «Справжній момент», передає "Конкурент".
Як йдеться у відео, лучани уже кілька років мають змогу придбати продукцію з городу чи саду від волинських господарів. Фермерські ринки в обласному центрі є в різних мікрорайонах. Сюди у визначені дні приїздять продавці з різних куточків області. Щосуботи цей ринок працює на вулиці Яремчука Назарія (Єршова).
Яйця
На ринку продають як домашні яйця, так і від виробника.
За десяток домашніх просять 50 гривень. Від виробника – дешевше. Ціна стартує від 35 грн за десяток.
Молочні продукти
Сметана по 240 грн за літру, 55 грн коштує 1,5л пляшка домашнього молока. Сепараторну сметану можна знайти і за 100 грн за пів літри.
Сир – по 110-120 гривень.
А кілограм домашнього масла – обійдеться у 400 грн, за грудочку виходить 90 – 100 грн.
М'ясо
Домашні тушки курей-бройлерів вартують 140 грн за кілограм.
Сало вартує 50-160 грн/кг гривень за кіло залежно від розміру і виду.
Свинина – 240-270 грн залежно від частини тушки, бочок – 200-220 грн. Лівер – 60 грн/кг. Ребра – 180грн.
Смалець коштує 80 грн.
Овочі
Редиска – по 12-20 грн.
Зелена цибуля вартує 30-80 гривень за кілограм, морква – 30-60 грн, насіннєва картопля – 10 грн, молодий бурячок по 40-60 грн за кіло.
Петрушка – 10 грн за пучок, кріп – по 20, огірки – по 75-90 грн за кілограм, листя салату – 8-10 грн/100г.
Кілограм хрону свіжого вартує 120 грн.
Фрукти
Вже з'явилась у продажі полуниця – по 200 гривень за кілограм.
Також є різна розсада, а ще чимало домашніх копченостей і м'ясного.
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Що купували та в яку ціну – розповіли в огляді суботнього фермерського ринку, який опублікували на ютуб-каналі «Справжній момент», передає "Конкурент".
Як йдеться у відео, лучани уже кілька років мають змогу придбати продукцію з городу чи саду від волинських господарів. Фермерські ринки в обласному центрі є в різних мікрорайонах. Сюди у визначені дні приїздять продавці з різних куточків області. Щосуботи цей ринок працює на вулиці Яремчука Назарія (Єршова).
Яйця
На ринку продають як домашні яйця, так і від виробника.
За десяток домашніх просять 50 гривень. Від виробника – дешевше. Ціна стартує від 35 грн за десяток.
Молочні продукти
Сметана по 240 грн за літру, 55 грн коштує 1,5л пляшка домашнього молока. Сепараторну сметану можна знайти і за 100 грн за пів літри.
Сир – по 110-120 гривень.
А кілограм домашнього масла – обійдеться у 400 грн, за грудочку виходить 90 – 100 грн.
М'ясо
Домашні тушки курей-бройлерів вартують 140 грн за кілограм.
Сало вартує 50-160 грн/кг гривень за кіло залежно від розміру і виду.
Свинина – 240-270 грн залежно від частини тушки, бочок – 200-220 грн. Лівер – 60 грн/кг. Ребра – 180грн.
Смалець коштує 80 грн.
Овочі
Редиска – по 12-20 грн.
Зелена цибуля вартує 30-80 гривень за кілограм, морква – 30-60 грн, насіннєва картопля – 10 грн, молодий бурячок по 40-60 грн за кіло.
Петрушка – 10 грн за пучок, кріп – по 20, огірки – по 75-90 грн за кілограм, листя салату – 8-10 грн/100г.
Кілограм хрону свіжого вартує 120 грн.
Фрукти
Вже з'явилась у продажі полуниця – по 200 гривень за кілограм.
Також є різна розсада, а ще чимало домашніх копченостей і м'ясного.
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