Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 20 травня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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