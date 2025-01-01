Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 травня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 травня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20° тепла.
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