Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 20 травня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію