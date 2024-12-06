У Чорнобильській зоні хочуть розмістити малі модульні реактори





Про це розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко в інтерв’ю



«Ми готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК “Енергоатом“. Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні», — сказав він.



За попередніми оцінками «Енергоатому» та «Укренерго», визначено 12 потенційних майданчиків для розміщення ММР на території України.



Нагадаємо, у 2023 році «Енергоатом» підписав договір про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160. Це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.



Угода передбачає реалізацію першого пілотного проєкту і вихід на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року.



В «Енергоатомі» вважають, що впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих унаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Земельні ділянки в Чорнобильській зоні відчуження можуть виділити для розміщення малих модульних реакторів (ММР).Про це розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуженняв інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» «Ми готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК “Енергоатом“. Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні», — сказав він.За попередніми оцінками «Енергоатому» та «Укренерго», визначено 12 потенційних майданчиків для розміщення ММР на території України.Нагадаємо, у 2023 році «Енергоатом» підписав договір про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160. Це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.Угода передбачає реалізацію першого пілотного проєкту і вихід на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року.В «Енергоатомі» вважають, що впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих унаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.

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