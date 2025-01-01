Зеленський доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу

Зеленський доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації, яка проводила переговори з росіянами у Стамбулі. Він доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу.

Про це він повідомив у соцмережах, пише Громадське.

Зеленський зазначив, що делегації України вдалось утримати розмову «в достойних рамах», а «усі спроби російських погроз» були відкинуті.

«Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, — 30 днів. Ми готові до цього», — наголосив президент.

Він додав, що українська сторона готова до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань.

«Україна не боїться прямих переговорів із росією, і важливо, щоб керівництво росії не затягувало війну», — зазначив Зеленський.

Нині Україна опрацьовує деталі домовленого обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. А також координується із партнерами «практично в щоденному режимі».

Що відомо про переговори?
16 травня у Стамбулі відбулися переговори делегацій України та росії. Групу українських представників очолив міністр оборони Рустем Умєров, оскільки зустрічі на рівні лідерів країн — президента Володимира Зеленського та глави рф володимира путіна — не відбулося.

Глава кремля замість себе відправив делегацію, яку очолив його помічник Володимир Мединський — ексміністр культури рф, відомий своїми пропагандистськими заявами щодо України.

За даними медіа, російська делегація на зустрічі одразу висунула українській стороні низку максималістських вимог і погрожувала «воювати вічно, до кінця».

Міністр закордонних справ Туреччини Гакан Фідан повідомив, що за підсумками зустрічі сторони домовились, зокрема:

провести обмін полоненими «тисяча на тисячу»;

обмінятись пропозиціями щодо припинення вогню в письмовому вигляді;
«принципово» зустрітися знову.

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Теги: Росія, Україна, війна
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