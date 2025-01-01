Зеленський доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу

Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації, яка проводила переговори з росіянами у Стамбулі. Він доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу.



Про це він повідомив у соцмережах, пише



Зеленський зазначив, що делегації України вдалось утримати розмову «в достойних рамах», а «усі спроби російських погроз» були відкинуті.



«Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, — 30 днів. Ми готові до цього», — наголосив президент.



Він додав, що українська сторона готова до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань.



«Україна не боїться прямих переговорів із росією, і важливо, щоб керівництво росії не затягувало війну», — зазначив Зеленський.



Нині Україна опрацьовує деталі домовленого обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. А також координується із партнерами «практично в щоденному режимі».



Що відомо про переговори?

16 травня у Стамбулі відбулися переговори делегацій України та росії. Групу українських представників очолив міністр оборони Рустем Умєров, оскільки зустрічі на рівні лідерів країн — президента Володимира Зеленського та глави рф володимира путіна — не відбулося.



Глава кремля замість себе відправив делегацію, яку очолив його помічник Володимир Мединський — ексміністр культури рф, відомий своїми пропагандистськими заявами щодо України.



За даними медіа, російська делегація на зустрічі одразу висунула українській стороні низку максималістських вимог і погрожувала «воювати вічно, до кінця».



Міністр закордонних справ Туреччини Гакан Фідан повідомив, що за підсумками зустрічі сторони домовились, зокрема:



провести обмін полоненими «тисяча на тисячу»;



обмінятись пропозиціями щодо припинення вогню в письмовому вигляді;

«принципово» зустрітися знову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаслухав доповідь української делегації, яка проводила переговори з росіянами у Стамбулі. Він доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу.Про це він повідомив у соцмережах, пише Громадське Зеленський зазначив, що делегації України вдалось утримати розмову «в достойних рамах», а «усі спроби російських погроз» були відкинуті.«Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, — 30 днів. Ми готові до цього», — наголосив президент.Він додав, що українська сторона готова до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань.«Україна не боїться прямих переговорів із росією, і важливо, щоб керівництво росії не затягувало війну», — зазначив Зеленський.Нині Україна опрацьовує деталі домовленого обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. А також координується із партнерами «практично в щоденному режимі».Що відомо про переговори?16 травня у Стамбулі відбулися переговори делегацій України та росії. Групу українських представників очолив міністр оборони Рустем Умєров, оскільки зустрічі на рівні лідерів країн — президента Володимира Зеленського та глави рф володимира путіна — не відбулося.Глава кремля замість себе відправив делегацію, яку очолив його помічник— ексміністр культури рф, відомий своїми пропагандистськими заявами щодо України.За даними медіа, російська делегація на зустрічі одразу висунула українській стороні низку максималістських вимог і погрожувала «воювати вічно, до кінця».Міністр закордонних справ Туреччиниповідомив, що за підсумками зустрічі сторони домовились, зокрема:провести обмін полоненими «тисяча на тисячу»;обмінятись пропозиціями щодо припинення вогню в письмовому вигляді;«принципово» зустрітися знову.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію