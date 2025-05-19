Трамп подзвонить Зеленському після розмови з путіним

Дональд Трамп після сьогоднішньої розмови з російським керманичем володимиром путіним проведе розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомила речниця Білого лому Керолін Лівітт.



Про це пише



В Кремлі раніше заявляли, що розмова з Трампом запланована на 17 годину. Після неї американський президент планує дзвінок до Зеленського.



"Як ви знаєте, президент говоритиме з путіним о 10 годині. Він подзвонить президенту Зеленському після того, як ця розмова завершиться. Говоритиме про цю розмову, яка відбудеться о 10 годині", – сказала Лівітт.



Вона запевнила, що Трамп працює над тим, аби закінчити війну в Україні та війну Ізраїлю і ХАМАС і просувається так швидко, як може.



"Він хоче, щоб конфлікти завершилися. Не лише для збереження грошей, а для збереження життів", – повідомила Лівітт.



Розмову із путіним американський президент анонсував на сьогодні ще цими вихідними. Трамп не приїхав до Туреччини, де зустрічалися російська і українська делегації 16 травня. На цих перемовинах російська делегація не погодилася на припинення вогню, вимогу якого їй висунули ще 10 травня.



У день переговорів Трампу дзвонили Зеленський, Макрон, Стармер і Мерц – спільно під час перебування в Албанії. А вчора з ним повели розмову Стармер, Мерц, Макрон і Мелоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпісля сьогоднішньої розмови з російським керманичемпроведе розмову з українським колегою. Про це повідомила речниця Білого ломуПро це пише LB.ua В Кремлі раніше заявляли, що розмова з Трампом запланована на 17 годину. Після неї американський президент планує дзвінок до Зеленського."Як ви знаєте, президент говоритиме з путіним о 10 годині. Він подзвонить президенту Зеленському після того, як ця розмова завершиться. Говоритиме про цю розмову, яка відбудеться о 10 годині", – сказала Лівітт.Вона запевнила, що Трамп працює над тим, аби закінчити війну в Україні та війну Ізраїлю і ХАМАС і просувається так швидко, як може."Він хоче, щоб конфлікти завершилися. Не лише для збереження грошей, а для збереження життів", – повідомила Лівітт.Розмову із путіним американський президент анонсував на сьогодні ще цими вихідними. Трамп не приїхав до Туреччини, де зустрічалися російська і українська делегації 16 травня. На цих перемовинах російська делегація не погодилася на припинення вогню, вимогу якого їй висунули ще 10 травня.У день переговорів Трампу дзвонили Зеленський, Макрон, Стармер і Мерц – спільно під час перебування в Албанії. А вчора з ним повели розмову Стармер, Мерц, Макрон і Мелоні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію