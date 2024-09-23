36-річний волинянин організував незаконне ввезення авто під виглядом благодійної допомоги для ЗСУ
Сьогодні, 16:00
На Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під
виглядом благодійної допомоги для військових.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Правоохоронці встановили, що 36 - річний житель Ковеля організував незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України. Чоловік закуповував автомобілі в Польщі та при перетині митного кордону декларував їх як гумдопомогу, використовуючи дані благодійної організації. Завдяки цьому він уникав сплати мита та податків під час імпорту. Надалі волинянин продавав транспортні засоби.
Міжвідомчою групою проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного, а також на автостоянках. В результаті вилучено три автомобілі, документи на них та мобільний телефон. На все вилучене майно накладено арешт.
Наразі триває досудове розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).
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виглядом благодійної допомоги для військових.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Правоохоронці встановили, що 36 - річний житель Ковеля організував незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України. Чоловік закуповував автомобілі в Польщі та при перетині митного кордону декларував їх як гумдопомогу, використовуючи дані благодійної організації. Завдяки цьому він уникав сплати мита та податків під час імпорту. Надалі волинянин продавав транспортні засоби.
Міжвідомчою групою проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваного, а також на автостоянках. В результаті вилучено три автомобілі, документи на них та мобільний телефон. На все вилучене майно накладено арешт.
Наразі триває досудове розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).
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