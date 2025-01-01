У Кремлі назвали час розмови Трампа з путіним

Дональд Трамп сьогодні проведе телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.



Про це заявив спікер Кремля



За його словами, розмова путіна та Трампа відбудеться з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі. Їх розмова має пройти о 17:00 за московським часом, стільки ж за київським часом.



"Відбудеться телефонна розмова з Трампом, як Трамп це вже позавчора анонсував. 17.00 за Москвою. Ну, природно, розмова важлива, з урахуванням переговорів, що відбулися в Стамбулі", - сказав Пєсков.



У Путіна також заговорили про його можливу зустріч з Трампом. Пєсков вважає, що вона має бути результативною та гарно підготовленою.



Переговори Трампа і путіна



Днями Дональд Трамп анонсував, що в понеділок у нього відбудеться телефонна розмова з володимиром путіним. Також Трамп заявив, що після дзвінка путіну зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.



Трамп висловив сподівання, що буде оголошено припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАсьогодні проведе телефонну розмову з російським диктаторомПро це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков , повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.За його словами, розмова путіна та Трампа відбудеться з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі. Їх розмова має пройти о 17:00 за московським часом, стільки ж за київським часом."Відбудеться телефонна розмова з Трампом, як Трамп це вже позавчора анонсував. 17.00 за Москвою. Ну, природно, розмова важлива, з урахуванням переговорів, що відбулися в Стамбулі", - сказав Пєсков.У Путіна також заговорили про його можливу зустріч з Трампом. Пєсков вважає, що вона має бути результативною та гарно підготовленою.Днями Дональд Трамп анонсував, що в понеділок у нього відбудеться телефонна розмова з володимиром путіним. Також Трамп заявив, що після дзвінка путіну зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.Трамп висловив сподівання, що буде оголошено припинення вогню.

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