Задушила немовля уві сні: судили багатодітну волинянку

Задушила немовля уві сні: судили багатодітну волинянку
Уродженку села Рокитниця Ковельського району, багатодітну матір, визнали винною у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, в результаті якого загинуло немовля.

Ратнівський районний суд призначив жінці позбавлення волі на строк два роки та шість місяців, реальний термін замінили на іспитовий, пише Суспільне.

Як йдеться у матеріалах справи жінка одружена, має на утриманні чотирьох дітей, не працює. 10 грудня 2024 року вона народила хлопчика.

14 січня 2025, близько 22:00, перебуваючи вдома жінка вживала пиво. Слідчі встановили, що у стані алкогольного сп`яніння, поклала сина на ліжко біля себе і заснула. Прокинувшись вранці 15 січня, обвинувачена виявила накритого постільною білизною сина без ознак життя.

За результатами судово-медичного дослідження — причиною смерті дитини є механічна асфіксія внаслідок закриття дихальних шляхів постільною білизною та тілом матері. Крім того, в крові дитини виявили етиловий спирт в концентрації 0,26 проміле, а при гістологічному дослідженні — ознаки алкогольної' інтоксикації, що викликали повне зниження захисних рефлексів, та в цьому випадку суттєво сприяли настанню смерті дитини, йдеться у судовій справі.

Обвинувачена винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю. У вчиненому щиро розкаялася. Батько дитини виступав у суді потерпілим у справі. Він просив суворо не карати дружину та вказав, що будь-яких претензій до неї немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, немовля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Кремлі назвали час розмови Трампа з путіним
Сьогодні, 15:03
Задушила немовля уві сні: судили багатодітну волинянку
Сьогодні, 14:38
Викрав із сейфа гроші та золото: 53-річного волинянина взяли під варту
Сьогодні, 14:09
За 5 років рф збільшить військову присутність на кордоні до «загрозливого рівня», - NYT
Сьогодні, 13:46
На Волині у багатодітної родини згорів дім: без даху над головою залишилися семеро людей
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
«Я не здогадувалася, як проявляється епілепсія у немовлят», - мама однорічної Мілани з Волині «Я не здогадувалася, як проявляється епілепсія у немовлят», - мама однорічної Мілани з Волині
26 березня, 13:09
На Волині лікарі врятували немовля з перитонітом На Волині лікарі врятували немовля з перитонітом
04 березня, 19:10
19-річна волинянка, яка заморила голодом немовля, проведе два роки за ґратами 19-річна волинянка, яка заморила голодом немовля, проведе два роки за ґратами
07 листопада, 2024, 21:16
Важкохворій одномісячній дівчинці з Волині потрібна термінова допомога на лікування Важкохворій одномісячній дівчинці з Волині потрібна термінова допомога на лікування
31 серпня, 2024, 22:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 причин обрати музичну іграшку для малюка
Сьогодні, 15:23
 0
У Кремлі назвали час розмови Трампа з путіним
Сьогодні, 15:03
 0
Задушила немовля уві сні: судили багатодітну волинянку
Сьогодні, 14:38
 0
Викрав із сейфа гроші та золото: 53-річного волинянина взяли під варту
Сьогодні, 14:09
 0
За 5 років рф збільшить військову присутність на кордоні до «загрозливого рівня», - NYT
Сьогодні, 13:46
 0
Медіа
відео
1/8