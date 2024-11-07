Задушила немовля уві сні: судили багатодітну волинянку





Ратнівський районний суд призначив жінці позбавлення волі на строк два роки та шість місяців, реальний термін замінили на іспитовий, пише



Як йдеться у матеріалах справи жінка одружена, має на утриманні чотирьох дітей, не працює. 10 грудня 2024 року вона народила хлопчика.



14 січня 2025, близько 22:00, перебуваючи вдома жінка вживала пиво. Слідчі встановили, що у стані алкогольного сп`яніння, поклала сина на ліжко біля себе і заснула. Прокинувшись вранці 15 січня, обвинувачена виявила накритого постільною білизною сина без ознак життя.



За результатами судово-медичного дослідження — причиною смерті дитини є механічна асфіксія внаслідок закриття дихальних шляхів постільною білизною та тілом матері. Крім того, в крові дитини виявили етиловий спирт в концентрації 0,26 проміле, а при гістологічному дослідженні — ознаки алкогольної' інтоксикації, що викликали повне зниження захисних рефлексів, та в цьому випадку суттєво сприяли настанню смерті дитини, йдеться у судовій справі.



Обвинувачена винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю. У вчиненому щиро розкаялася. Батько дитини виступав у суді потерпілим у справі. Він просив суворо не карати дружину та вказав, що будь-яких претензій до неї немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженку села Рокитниця Ковельського району, багатодітну матір, визнали винною у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, в результаті якого загинуло немовля.Ратнівський районний суд призначив жінці позбавлення волі на строк два роки та шість місяців, реальний термін замінили на іспитовий, пише Суспільне Як йдеться у матеріалах справи жінка одружена, має на утриманні чотирьох дітей, не працює. 10 грудня 2024 року вона народила хлопчика.14 січня 2025, близько 22:00, перебуваючи вдома жінка вживала пиво. Слідчі встановили, що у стані алкогольного сп`яніння, поклала сина на ліжко біля себе і заснула. Прокинувшись вранці 15 січня, обвинувачена виявила накритого постільною білизною сина без ознак життя.За результатами судово-медичного дослідження — причиною смерті дитини є механічна асфіксія внаслідок закриття дихальних шляхів постільною білизною та тілом матері. Крім того, в крові дитини виявили етиловий спирт в концентрації 0,26 проміле, а при гістологічному дослідженні — ознаки алкогольної' інтоксикації, що викликали повне зниження захисних рефлексів, та в цьому випадку суттєво сприяли настанню смерті дитини, йдеться у судовій справі.Обвинувачена винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю. У вчиненому щиро розкаялася. Батько дитини виступав у суді потерпілим у справі. Він просив суворо не карати дружину та вказав, що будь-яких претензій до неї немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію