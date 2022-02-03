Викрав із сейфа гроші та золото: 53-річного волинянина взяли під варту
Сьогодні, 14:09
Волинянина, підозрюваного у вчиненні крадіжки в особливо великих розмірах, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 53-річному жителю села Зміїнець повідомлено про підозру у вчиненні в умовах воєнного часу крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у житло (ч.5 ст. 185 КК України).
За даними слідства, уночі 26 грудня 2024 року чотири рази до цього судимий чоловік проник у житловий будинок в рідному селі та викрав із сейфа готівкові кошти й золоті прикраси та злитки, завдавши власнику матеріальної шкоди на понад 3,7 мільйона гривень.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 53-річному жителю села Зміїнець повідомлено про підозру у вчиненні в умовах воєнного часу крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у житло (ч.5 ст. 185 КК України).
За даними слідства, уночі 26 грудня 2024 року чотири рази до цього судимий чоловік проник у житловий будинок в рідному селі та викрав із сейфа готівкові кошти й золоті прикраси та злитки, завдавши власнику матеріальної шкоди на понад 3,7 мільйона гривень.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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