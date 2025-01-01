На Волині у багатодітної родини згорів дім: без даху над головою залишилися семеро людей





Про це пише Маневицька газета



Вогонь ущент зруйнував дім Володимира та Ганни Медведюків, побудований ними вже понад п’ятдесят років тому і реконструйований їхнім наймолодшим сином Богданом, який мешкав із дружиною Сільвією та трьома дітками разом із батьками. У цьому будинку виросли п’ятеро доньок і син вже літнього подружжя Медведюків, він був затишним родинним гніздечком, у яке зліталися всі до мами й тата, бабусі та дідуся.



«Батьки обоє родом із Черська. Після одруження три роки мешкали у Львові, але повернулися на батьківщину, там і оселилися, звели собі дім, працювали на фермі, виховали шестеро дітей. Татові в липні виповниться 79 років, а мама зараз 77-літня, − розповідає їхня донька Валентина, дякуючи Богу, що всі її рідні залишилися живі-здорові.



Нині сім’я Медведюків, яка завжди з добром ставилася до всіх, потребує допомоги на відбудівлю житла.



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Юлія МУЗИКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 17 травня сталася велика біда − семеро людей у Черську залишилися просто неба, нічого не встигнувши забрати із охопленого полум’ям будинку.Про це пише Маневицька газета "Нова доба" Вогонь ущент зруйнував дімта, побудований ними вже понад п’ятдесят років тому і реконструйований їхнім наймолодшим сином, який мешкав із дружиноюта трьома дітками разом із батьками. У цьому будинку виросли п’ятеро доньок і син вже літнього подружжя Медведюків, він був затишним родинним гніздечком, у яке зліталися всі до мами й тата, бабусі та дідуся.«Батьки обоє родом із Черська. Після одруження три роки мешкали у Львові, але повернулися на батьківщину, там і оселилися, звели собі дім, працювали на фермі, виховали шестеро дітей. Татові в липні виповниться 79 років, а мама зараз 77-літня, − розповідає їхня донька, дякуючи Богу, що всі її рідні залишилися живі-здорові.Нині сім’я Медведюків, яка завжди з добром ставилася до всіх, потребує допомоги на відбудівлю житла.https://send.monobank.ua/jar/74r2CxED1f, або за номером картки банки: 4441 1111 2453 6875.

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