На Волині у багатодітної родини згорів дім: без даху над головою залишилися семеро людей

На Волині у багатодітної родини згорів дім: без даху над головою залишилися семеро людей
Зранку 17 травня сталася велика біда − семеро людей у Черську залишилися просто неба, нічого не встигнувши забрати із охопленого полум’ям будинку.

Про це пише Маневицька газета "Нова доба".

Вогонь ущент зруйнував дім Володимира та Ганни Медведюків, побудований ними вже понад п’ятдесят років тому і реконструйований їхнім наймолодшим сином Богданом, який мешкав із дружиною Сільвією та трьома дітками разом із батьками. У цьому будинку виросли п’ятеро доньок і син вже літнього подружжя Медведюків, він був затишним родинним гніздечком, у яке зліталися всі до мами й тата, бабусі та дідуся.

«Батьки обоє родом із Черська. Після одруження три роки мешкали у Львові, але повернулися на батьківщину, там і оселилися, звели собі дім, працювали на фермі, виховали шестеро дітей. Татові в липні виповниться 79 років, а мама зараз 77-літня, − розповідає їхня донька Валентина, дякуючи Богу, що всі її рідні залишилися живі-здорові.
На Волині у багатодітної родини згорів дім: без даху над головою залишилися семеро людей

Нині сім’я Медведюків, яка завжди з добром ставилася до всіх, потребує допомоги на відбудівлю житла.

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Юлія МУЗИКА

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Теги: Волинь, дім, пожежа
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