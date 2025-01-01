Луцька «Галя Балувана» втрапила в скандал – з нею судиться «Балувана Галя»

Луцька «Галя Балувана» втрапила в скандал – з нею судиться «Балувана Галя»
На українському ринку існують два бренди з майже ідентичною назвою: популярна мережа магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана», якою володіє подружжя Алли та Олександра Теліг, та мережа кафе «Балувана Галя», власником якої є ресторатор Ігор Сухомлин.

Про це пише для Delo.ua.

Саме він, за його словами, першим зареєстрував цю назву як торговельну марку. Підприємець розповів, що вже багато років перебуває у конфлікті з власниками «Галі Балуваної» і наразі планує подати на них до суду.

– Який стосунок ваші кафе «Балувана Галя» мають до франшизи з продажу напівфабрикатів «Галя Балувана» сімʼї Теліг?

У 2006 році в мене з’явилася мрія – відкрити український ресторан «Балувана Галя».

Після перевірки, що цим брендом ніхто не користується, в грудні 2007 року торгова марка «Балувана Галя» була офіційно зареєстрована. Тобто самого закладу ще не існувало, але назва вже була внесена до реєстру об’єктів інтелектуальної власності, і я став її власником.

Першу вареничну з цією назвою ми відкрили у 2011 році в Чернігові. Згодом ми поступово почали масштабуватися: зʼявилися нові заклади в Києві, Житомирі, Черкасах — загалом було вже 10 таких закладів.

А в 2019 році мені повідомили, що в Луцьку відкрився магазин з назвою, яка дзеркально повторювала нашу — «Галя Балувана».

Ми почали з'ясовувати, хто це, але на контакт ніхто не йшов. Тоді ми подали до суду. І лише після цього, вже у 2021 році, власники луцького магазину Володимир Матвійчук та Алла й Олександр Теліги самі знайшли мене з пропозицією домовитись і досягти згоди.

Ігор Сухомлин
Ігор Сухомлин

– Про що домовились?

Ми знайшли компроміс. Після мого дозволу у 2021 році Володимир Матвійчук та родина Теліг зареєстрували торговельну марку «Галя Балувана». А до цього моменту вони працювали без жодної юридичної основи, без офіційної реєстрації.

Домовилися, що власники «новоспеченої» «Галі Балуваної» можуть користуватися нашою торговельною маркою винятково для продажу замороженої продукції — вареники, пельмені, млинці та подібне. Жодного слова про іншу продукцію чи готові страви у домовленостях не було. Навпаки, було чітко зафіксовано, що вони у ці категорії не заходять.

Так, власне, і працювало кілька років. Але коли до «Галі Балуваної» прийшов успіх, і мережа почала масово масштабуватися, власники вирішили піти далі — і почали порушувати наші домовленості.

Зараз вони вже відкрили кафе у Черкасах, в асортименті з’являється продукція, якої не було в угоді: молочні вироби, кондитерка, готова їжа, на яку бачать потенційний попит. Це порушення наших домовленностей.

– Чи було це питання врегулювано юридично з власниками «Галі Балуваної» Володимиром Матвійчуком та Аллою і Олександром Телігами?

Так, у 2021 році ми уклали з власниками «Галі Балуваної» офіційний договір. Це юридичний документ, який діє безстроково. У ньому зазначено, що я надаю дозвіл на використання торговельної марки «Галя Балувана» винятково в межах 30 класу товарів з чітко визначеним асортиментом. І все.

Я виконав свою частину угоди, і вони на той момент також. Але сьогодні ситуація змінилася – і власники «Галі Балуваної» почали виходити за межі того, що дозволено договором.

– Чи сплачували власники «Галі Балуваної» вам кошти за дозвіл на користування брендом?

Це були наші внутрішні домовленості.

Алла та Олександр Теліги, а також Володимир Матвійчук
Алла та Олександр Теліги, а також Володимир Матвійчук

– Чи вплинула поява бренду з майже ідентичною назвою на розвиток вашого бізнесу? Чи були якісь фінансові втрати через цю плутанину?

Спочатку – ні. Вони працювали в Луцьку, ми – у Києві, Чернігові, Житомирі, і це ніби не перетиналося. Але морально було неприємно, і дещо демотивувало нашу команду: як так, ми офіційно зареєстрували назву ще у 2007 році, а хтось бере й просто користується схожою.

Але коли мережа заморожених напівфабрикатів пішла у стрімкий ріст – ось тоді уже почались реальні проблеми. Люди плутали наші заклади «Балувана Галя» з їхніми магазинами «Галя Балувана». Нам писали клієнти, мовляв, купили вашу заморозку, а якість не та. Я питаю — де купили? А вони називають адресу, яка до нас взагалі не має стосунку. І це трапляється постійно, навіть зараз. Люди не розуміють, хто є хто. А ми ж не просто продаємо вареники — ми будуємо українські демократичні кафе з душею, плануємо розвивати цей бізнес далі. І ця плутанина реально впливає: і на репутацію, і на продажі.

– Чи зверталися до вас власники «Галі Балуваної» після вашого публічного допису, щоб знову врегулювати ситуацію або викупити бренд повністю?

Звернення дійсно були – кілька місяців тому Володимир Матвійчук виходив на зв'язок, ми говорили про можливість врегулювання, щоб наші бізнеси діяли в одних рамках. Але далі розмов справа не пішла, і на цьому все зупинилося. Після того, як він вийшов із бренду, більше ніхто – ні Алла Теліга, ні нові власники – жодного разу не зверталися.

Зараз ми готуємо новий судовий позов. Якщо у 2021 році це були лише десятки магазинів, то зараз – ціла мережа, яка продовжує масштабуватись, ігноруючи усі домовленості та правила.

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