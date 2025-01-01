Підтвердили загибель на війні волинянина, який півтора року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:10
Олицька громада на Волині втратила ще одного вірного сина України – у боротьбі з російським загарбником загинув військовослужбовець Дмитро Довган.
Про це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.
Солдат 46-ї бригади Дмитро Довган (08.11.1993 року народження) вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту Вітчизни з 9 жовтня 2023-го.
Вірний військовій присязі у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 9 жовтня 2023 року неподалік Новопрокопівки у Запорізькій області в результаті штурму оборонних позицій противника.
«Глибокі та щирі співчуття рідним та близьким! Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Дмитра знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!» - зазначили у селищній раді.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
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Про це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.
Солдат 46-ї бригади Дмитро Довган (08.11.1993 року народження) вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту Вітчизни з 9 жовтня 2023-го.
Вірний військовій присязі у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 9 жовтня 2023 року неподалік Новопрокопівки у Запорізькій області в результаті штурму оборонних позицій противника.
«Глибокі та щирі співчуття рідним та близьким! Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Дмитра знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!» - зазначили у селищній раді.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
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