Підтвердили загибель на війні волинянина, який півтора року вважався зниклим безвісти

Олицька громада на Волині втратила ще одного вірного сина України – у боротьбі з російським загарбником загинув військовослужбовецьПро це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.Солдат 46-ї бригади Дмитро Довган (08.11.1993 року народження) вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту Вітчизни з 9 жовтня 2023-го.Вірний військовій присязі у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 9 жовтня 2023 року неподалік Новопрокопівки у Запорізькій області в результаті штурму оборонних позицій противника.«Глибокі та щирі співчуття рідним та близьким! Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Дмитра знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!» - зазначили у селищній раді.Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.