Підтвердили загибель на війні волинянина, який півтора року вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель на війні волинянина, який півтора року вважався зниклим безвісти
Олицька громада на Волині втратила ще одного вірного сина України – у боротьбі з російським загарбником загинув військовослужбовець Дмитро Довган.

Про це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.

Солдат 46-ї бригади Дмитро Довган (08.11.1993 року народження) вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час захисту Вітчизни з 9 жовтня 2023-го.

Вірний військовій присязі у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 9 жовтня 2023 року неподалік Новопрокопівки у Запорізькій області в результаті штурму оборонних позицій противника.
Підтвердили загибель на війні волинянина, який півтора року вважався зниклим безвісти

«Глибокі та щирі співчуття рідним та близьким! Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Дмитра знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!» - зазначили у селищній раді.

Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.

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Теги: загиблі, війна
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