На спробі теракту у Києві попався палій військових авто, якого відпустив суд

Працівники СБУ запобігли ще одному теракту у Києві. Для здійснення вибухупідлітка.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві. Завдяки діям СБУ на випередження затримано 17-річного агента фсб, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК.За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт.Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з фсб та повідомив йому про готовність до виконання завдань.Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ «перехопили» інформацію: фігурант отримав від фсб нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК.Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), зробленим на основі пластиду.Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником.Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної «цілі».На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.