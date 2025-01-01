За 5 років рф збільшить військову присутність на кордоні до «загрозливого рівня», - NYT





Про це пише New York Times, повідомляє



Так, згідно з останніми супутниковими знімками, російські війська посилюють бази й розбудовують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону.



Зокрема, там помітили розгортання нових військових наметів, складів для зберігання техніки. Також там проводять ремонти укриттів для винищувачів та відновлюють вертолітні бази.



Як зазначає розвідка Фінляндії, це може свідчити про те, які пріоритети матиме москва після завершення війни в Україні.



NYT вказує, що наразі такі кроки мають вигляд «ранніх етапів більш масштабного і довгострокового розширення». А втім, офіційні представники НАТО вважають, що це не схоже на таке нарощування сил, яке відбувалося вздовж українського кордону перед повномасштабним вторгненням росії в 2022 році.



У Фінляндії вважають, що поки росія заклопотана війною в Україні, то розширення вздовж фінського кордону не становить серйозної загрози для країни.



Раніше WSJ повідомляло, що військові інженери рф розширюють армійські бази в місті Петрозаводськ, що розташовується приблизно за 180 кілометрів від кордону Фінляндії.



Так, супутникові знімки Planet Labs за 2022 і 2025 роки показали, що на російській військовій базі «Камєнка» біля кордону з Фінляндією з’явилося нове житло для військових. А на фото російської військової бази «Спутник» біля кордону з Норвегією помітили розширені складські приміщення для військової техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розвідка Фінляндії вважає, що впродовж найближчих 5 років росія зможе посилити військову присутність на кордоні з нею до «загрозливого рівня». Там прогнозують, що угруповання рф може вирости втричі.Про це пише New York Times, повідомляє Громадське Так, згідно з останніми супутниковими знімками, російські війська посилюють бази й розбудовують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону.Зокрема, там помітили розгортання нових військових наметів, складів для зберігання техніки. Також там проводять ремонти укриттів для винищувачів та відновлюють вертолітні бази.Як зазначає розвідка Фінляндії, це може свідчити про те, які пріоритети матиме москва після завершення війни в Україні.NYT вказує, що наразі такі кроки мають вигляд «ранніх етапів більш масштабного і довгострокового розширення». А втім, офіційні представники НАТО вважають, що це не схоже на таке нарощування сил, яке відбувалося вздовж українського кордону перед повномасштабним вторгненням росії в 2022 році.У Фінляндії вважають, що поки росія заклопотана війною в Україні, то розширення вздовж фінського кордону не становить серйозної загрози для країни.Раніше WSJ повідомляло, що військові інженери рф розширюють армійські бази в місті Петрозаводськ, що розташовується приблизно за 180 кілометрів від кордону Фінляндії.Так, супутникові знімки Planet Labs за 2022 і 2025 роки показали, що на російській військовій базі «Камєнка» біля кордону з Фінляндією з’явилося нове житло для військових. А на фото російської військової бази «Спутник» біля кордону з Норвегією помітили розширені складські приміщення для військової техніки.

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